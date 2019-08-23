الوحدة والفجيرة.. صفحة جديدة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن الفجيرة - البيان الرياضي

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الوحدة اليوم الفجيرة في السابعة و15 دقيقة، على استاد آل نهيان ضمن الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي، ويطمح العنابي في ضربة بداية ناجحة للموسم الجديد، وقد اختتم تحضيراته بشكل جيد لمواجهة الفجيرة بعد توديع دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي، ويفتقد «العنابي» خدمات الأرجنتيني سبستيان تيجالي لثلاثة أسابيع للإصابة، وسيلعب العنابي بمحترفين أجنبيين، هما نيكولاس مليسي، والكوري ريم شانج، وقد فسخ النادي عقد ليوناردو دي سوزا بالتراضي، ويفصح مدرب الفريق موريس شتاين عن بديل ليوناردو، أو المركز الذي سيشغله اللاعب الجديد.

وبدوره أنهى الفجيرة «المتجدد» تحضيراته بعد أن خاض 4 تجارب خلال معسكر التشيك الخارجي، وتم تدعيم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين المواطنين، آخرهم خليل خميس العائد إلى الفجيرة من الوصل، وكذلك التعاقد مع ثلاثة محترفين، هم البرازيلي جوناثان والإيفواري كواسي مارسيال والليبيري وليام جايبور، كما تم تجديد عقد البرازيلي فرناندو غبراييل لموسم ثانٍ على التوالي.

ثقة شتاين

وقال الهولندي موريس شتاين مدرب الفريق إنه راضٍ عن أداء فريقه في دوري آسيا، وإنه قدّم مباراتين قويتين أمام النصر السعودي، وإعداد الفريق وتحضيراته تسير في نفس الاتجاه ولجميع الاستحقاقات المقبلة، وأوضح أن الفجيرة فريق قوي ومتمكن، وأنه على ثقة أن فريقه سيحقق الفوز ويقدم أقصى جهده.وعن مسابقة كأس الخليج، قال: سنأخذ المباراة بجدية، وسنعمل على خلق التوازن بين الشباب والنجوم، مشيراً إلى أن تركيز الجهاز الفني سيكون على جميع البطولات، والهدف الأول أخذ كل مباراة على حدة.

حماس بوقرةومن جانبه أبدى مدرب الفجيرة مجيد بوقرة تحمّسه لبدء أول مهمة رسمية له مع نادي الفجيرة في وظيفة مدرب، بعد أن سبق وأن دافع عن ألوان الفريق عندما كان لاعباً، في موسمين سابقين، مشيراً إلى أن توليه مهمة تدريب الفجيرة حلم طال انتظاره وتحقق، وقال: تتملكني الرغبة في إظهار إمكانات الذئاب وبناء فريق قوي له شخصية في دوري الخليج العربي ويخدم كرة الإمارات مستقبلاً.