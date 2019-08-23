العين وشباب الأهلي.. قمة مبكرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يحلّ شباب الأهلي ضيفاً على العين في استاد هزاع بن زايد بالتاسعة والنصف من مساء اليوم، في قمة مبكرة ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم، وفي أولى خطوات «فرسان دبي» على طريق الدفاع عن اللقب الذي توّج به الفريق الموسم الماضي، استعد الفريقان للموسم الجديد من خلال معسكرات خارجية في أوروبا، إذ أقام العين معسكره في النمسا وسلوفينيا، فيما أقام شباب الأهلي معسكره في سلوفاكيا وإسبانيا، وخاض خلالها الفريقان عدداً من المباريات الودية، للوقوف على مستوى وتحضيرات اللاعبين.

تحضيرات ممتازة

وقال الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني للعين،: إن تحضيرات فريقه للموسم الجديد مضت بصورة ممتازة. وقد انطلقت استعداداتنا فعلياً في 10 يوليو الماضي، خلال مرحلة التجمع الداخلي في مدينة العين، وخضنا 6 مباريات ودية في مرحلة الإعداد الخارجي بالنمسا وسلوفينيا، وشخصياً على معرفة جيدة بشباب الأهلي الذي قدم مردوداً مميزاً في الموسم الكروي الماضي، وأعتقد أن انطلاقتنا في الموسم الجديد ستكون قوية أمام منافس جيد، والمؤكد أننا نتطلع إلى تقديم أفضل أداء، وتحقيق النتيجة الإيجابية، خصوصاً أن المباراة ستكون على ملعبنا وبين جماهيرنا.

قناعة تامة

ورداً على سؤال حول حاجة العين لصانع ألعاب، قال: العين يضم نوعية جيدة من اللاعبين المحترفين، وشخصياً على قناعة كاملة بكل العناصر التي تضمها قائمة فريقي، وما يهمني العمل معهم بأفضل الأساليب لتقديم المستوى المطلوب الذي يتسق مع التطلعات ويسعد الجماهير، ولدينا عدد كبير من العناصر الجديدة الذين تعاقد معهم النادي أخيراً، وإذا كان هناك لاعب بمقدوره تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلها، فمرحباً به في منظومة فريقي، وصناعة اللعب في كرة القدم ليست بالمركز من وجهة نظري، وهناك واجبات على كل لاعب في المستطيل الأخضر، ومن ضمنها الإسهام في التسجيل وإحراز الأهداف في مرمى المنافسين، وأي مدرب يتطلع إلى ضم أفضل العناصر إلى قائمة فريقه.

هدف العين

ورداً على سؤال حول الهدف الذي يضعه فريقه خلال المشاركة في مسابقة كأس الخليج العربي، قال: هدفنا الرئيسي يكمن في الفوز بجميع المباريات المقررة على الفريق في الموسم الرياضي الجديد، وشخصياً أتعامل بعقلية الفوز حتى في التدريبات، وسنقاتل ونعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل فرض أسلوبنا وشخصيتنا على الأرض، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا على مستوى جميع البطولات.

وعن أبرز الغيابات المتوقعة اليوم، قال: المؤكد أننا ندخل اليوم تحدياً جديداً بالنسبة للفريق المؤلف من جهاز فني ولاعبين وإدارة وجماهير، ونحن مطالبون بالعمل سوياً لوضع الفريق على الطريق الصحيح وكسب التحديات الكبيرة، المتمثلة في الظهور المشرّف وتحقيق النتائج القوية، ومباراتنا المقبلة تمثل البداية الحقيقية لتحدياتنا المهمة، وأغلب عناصر الفريق في درجة الجاهزية المطلوبة، وهناك لاعب واحد سيكون خارج القائمة، وهو المدافع مهند العنزي، بداعي الإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في آخر مباراة للعين بهذه المسابقة في الموسم الماضي.

أسبوع مهم

ومن جانبه، قال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي: رجعنا للمسابقات والتنافس، وينتظرنا أسبوع مهم لنا للإحساس بالمباريات والمنافسات، بعدما أقمنا معسكراً جيداً في الفترة السابقة، وتدربنا أيضاً في دبي، ونتمنى تقديم مباراة جيدة مع العين، والتي نعتبرها بداية قوية للموسم الجديد، ولكن ثقتي كبيرة في اللاعبين، بعد تأديتهم للتدريبات والمباريات بشكل جيد، إلى جانب كوننا أبطالاً للنسخة الماضية للكأس، وفي الموسم الجديد سنحرص على العمل بنفس المنوال والأفكار من العام الماضي.

وأشار إلى أنه سيحرص على تجربة عدد كبير من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصتهم في العام الماضي أمام العين، وقال: لدينا مباريات ومسابقات كثيرة في الموسم الجديد، ومنها دوري أبطال آسيا، ويمكن أن نجرب بعض اللاعبين في مراكز جديدة، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية، وخاصة اللاعبين الشباب الذين أرغب في رؤيتهم.

غموض المنافس

وأوضح: هناك تغييرات كثيرة في العين، ما يعني وجود غموض حول مستواه، لأن هذه أول مباراة رسمية للفريقين في الموسم الجاري، ولكن تنحصر أهميتها لنا بتجربة بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصتهم، وبعض الشباب، وستكون هناك بالتالي أخطاء من الفريقين، لمشاركة مجموعة جديدة، ونظام البطولة يسمح بالتعويض في مباريات تالية، وتركيزنا أكبر على مباراة كأس السوبر أمام الشارقة يوم 14 سبتمبر المقبل، وعن إمكانية حدوث تغييرات في صفوف شباب الأهلي قبل انطلاقة دوري الخليج العربي، قال المدرب الأرجنتيني: ما يهمني اللاعبون الذين معي حالياً في الفريق، وأنا أهتم بالقائمة سواء كانوا لاعبين مواطنين أم أجانب، والدخول إلى القائمة متاح أمام الجميع، وأنا أرى المناسب لفريقي، وأركز على تحضيرات لاعبينا الحاليين، وخلق التجانس بينهم.

إيجابية

مارياني: أتطلّع لإسعاد الجماهير

أكد السويسري ديفيد مارياني لاعب شباب الأهلي، أنه يتطلع إلى تقديم ما يسعد جماهير فريقه بداية من لقاء العين في كأس الخليج العربي اليوم، وقال: أنا سعيد بوجودي في الإمارات، التي لم يسبق أن زرتها، بعد الانتقال من مكان إلى آخر، ومشتاق لبداية المنافسات بعد فترة طويلة من الإعداد، ولتقديم مباريات جيدة مع الموسم الجديد.

وأضاف: أعرف أن الدوري هنا يضم فرقاً عالية المستوى، ومنافسات قوية، وهناك موسم طويل منتظر، ودوري جديد بالنسبة لي، وأنا أنظر بشكل إيجابي للدوري الإماراتي، وأهم شيء الاندماج مع الجهاز الفني والفريق، وبعدها نتعرف على الدوري خطوة بخطوة، وعن أكثر ما لفت نظره في الإمارات، قال: شعب الإمارات محترف ومهذب، ويعيشون بسعادة، والكل هنا يرغب في مساعدتك بأي شكل من الأشكال، وهي من الأمور الإيجابية.

تأكيد

الأحبابي: عازمون على تقديم أفضل مستوى

أكد بندر الأحبابي، لاعب العين، أن مهمة فريقه في مواجهة شباب الأهلي لن تكون سهلة، وقال: نحن عازمون على تقديم أفضل مستوى وتحقيق النتيجة القوية مع الاحترام لطموح الفريق المنافس.. وجميع لاعبي العين يدركون جيداً أهمية البداية القوية، ويعملون بجدية من أجل الظهور القوي، وحجز موقعهم في القائمة الأساسية.

وأكمل: مضت استعدادات العين للموسم الجديد تحت قيادة الكرواتي، إيفان ليكو، بصورة ممتازة، وحرص المدرب على وضع اللاعبين في درجة الجاهزية المطلوبة فنياً وبدنياً من خلال برامج تدريبية قوية على فترتين صباحية ومسائية لتحقيق الطموحات المرجوة وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية.

وحول مدى حرصه على الاستمرارية في تقديم المستوى المتميز الذي ظهر عليه في الموسم الماضي، قال: لا يوجد لاعب كرة قدم يرفض فكرة تطوير أدائه والاستمرار في العطاء للدفاع عن شعار ناديه بأفضل مستوى، خصوصاً إن كان منتمياً إلى نادٍ كبير، لأنه يجد كل الإمكانات المتاحة للعطاء متوفرة فيه، كما يحظى بالمساندة المطلوبة من الإدارة وزملائه اللاعبين والجماهير، وأطمح لتقديم أفضل ما لديّ في مشوار الدفاع عن شعار نادي العين.