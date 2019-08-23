النصر وكلباء.. شكل مختلف

المصدر: دبي- علي الظاهري

يستضيف استاد آل مكتوم، مباراة النصر وضيفه اتحاد كلباء في الساعة 7:15 مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الأولى في الجولة الافتتاحية لكأس الخليج العربي، ويستهل «العميد» مشواره بطموح الفوز بلقب المسابقة، التي بلغ النهائي لها في النسخة الماضية وخسر أمام شباب الأهلي، فيما يسعى «النمور» إلى بداية مثالية بعد تحقيق البقاء لأول مرة في تاريخه، ويظهر كل فريق بشكل جديد بعد إجراء تغييرات كبيرة بضم أكثر من 10 لاعبين في كل فريق.

النصر جاهز

وأكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر، جاهزية فريقه لضربة البداية، وكشف أن اللاعب محمد الجسمي يغيب لخضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، بجانب محمد العكبري، الذي تعرض للإصابة في نهاية الموسم الماضي، وتم استدعاؤه إلى صفوف المنتخب وعاد بالإصابة نفسها، وأما اللاعب بافيز فلديه إصابة بسيطة، إضافة إلى بعض الإجهاد نتيجة مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا قبل انضمامه إلى المعسكر التحضيري، لذلك فضلنا إعطاءه بعض الراحة.

مقارنة

وعن وجه المقارنة بين قيادة الفريق قبل بداية الموسم وتولي المهمة في آخر الموسم، قال: إن الوضع يختلف عن قيادة الفريق في منتصف الموسم، فالآن لدي مساحة كبيرة ووقت أكبر للتعرف على اللاعبين، وفهم عقليتهم جيداً، وإعادة الثقة لديهم وتحفيزهم، بجانب تدريبهم على الخطط والأساليب المختلفة، وعن مشاركة اللاعبين المقيمين، قال إن غابريال فالينتيني ومواطنه غلوبير، لديهما بعض الخبرات نتيجة مشاركتهم مع فرقهما في البطولات المحلية، بجانب فوساري الذي شارك مع الرديف، لكنهم لا يزالون لاعبين صغاراً في حاجة إلى اكتساب الخبرات، مشيراً إلى أن وجودهم سيزيد من المنافسة وأمراً صحياً للفريق.

طموح مختلف

ومن جهته، أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب كلباء، أن فريقه عاد للموسم الجديد بطموح مختلف، وبعد أن شهد تغييرات كبيرة عبر تدعيمه بـ 12 لاعباً ما يمثل نصف عدد اللاعبين المتواجدين في القائمة، ولا سيما خط الدفاع الذي شهد تغييراً شبه كامل مع الحارس، وأشاد فيفياني بالمكاسب الفنية التي خرج بها الفريق من التجارب الودية في المعسكر الخارجي إلى جانب التجربة الأخيرة أمام شباب الأهلي رغم الخسارة.