مارفيك يضع ترتيبات معسكر «الأبيض» في المنامة غداً

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

يعقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اجتماعاً مهماً غداً عقب عودة الهولندي مارفيك مدرب «الأبيض» من موطنه، لتقييم قائمة اللاعبين بعد متابعة أدائهم في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، وتقرر ضم زايد العامري لاعب الجزيرة بديلاً لمحمد العكبري لاعب النصر الذي سيغيب عن معسكر المنتخب في المنامة الذي ينطلق في البحرين بداية من الأحد المقبل ويستمر حتى الأول من سبتمبر. وقدم نادي النصر اعتذاراً رسمياً إلى اتحاد الكرة عن عدم تمكن لاعبه محمد العكبري من الانضمام إلى المعسكر لعدم جاهزيته عقب خضوعه إلى عملية جراحية في الكاحل ولايزال في مرحلة التأهيل الطبي في ألمانيا.

ويبحث مارفيك مع مساعديه النقص العددي في خط الهجوم ، حيث يتواجد في قائمة الأبيض اثنان من المهاجمين فقط هما أحمد خليل وعلي مبخوت، علماً بأن الجهاز الفني سيقوم باستبعاد 3 لاعبين عقب انتهاء معسكر البحرين ليكتفي بـ23 لاعباً خلال مباراة الفريق أمام ماليزيا، 10 سبتمبر المقبل في كوالالمبور ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

عناصر شابة

وكانت الإصابات حالت دون انضمام ماجد حسن لاعب شباب الأهلي وإسماعيل أحمد وريان يسلم لاعبي العين وعلي سالمين لاعب الوصل، فيما شهدت القائمة التي كشف عنها المدير الفني مارفيك، عودة حمدان الكمالي بعد طول غياب ومحمد برغش الذي ينضم للمرة الأولى منذ «خليجي 23» التي أقيمت في الكويت، كما شهدت انضمام خليل الحمادي لاعب وسط الوحدة، إضافة إلى 6 عناصر من لاعبي المنتخب الأولمبي، في مؤشر لاعتماد الجهاز الفني على العناصر الشابة خلال الفترة المقبلة.

تجمع

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون مساء غد، على أن تغادر بعثة المنتخب صباح اليوم التالي إلى المنامة للانتظام في معسكر تدريبي يتخلله لعب مباراتين وديتين الأولى أمام منتخبي سريلانكا 30 الجاري، والدومينيكان 31 الجاري، حيث يهدف الجهاز الفني إلى منح فرصة اللعب لجميع العناصر المتواجدة بقائمة الفريق للوقوف على مستواهم والاطمئنان على جاهزيتهم البدنية والفنية، وفضل الجهاز الفني اللعب مع منتخبين مستواهما متقارب مع مستوى منتخب ماليزيا بهدف تجربة اللاعبين والوقوف على مستوياتهم وتنفيذ طريقة وأسلوب اللعب خاصة وأن المباراتين تعتبران باكورة المباريات الودية للأبيض تحت قيادة المدرب مارفيك.

ترتيبات

من جهة أخرى يعود خلال الساعات المقبلة، إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني بعد قيامه بجولة في العاصمة الماليزية كوالالمبور والعاصمة التايلاندية بانكوك برفقة أحد مساعدي مارفيك، من أجل وضع كافة الترتيبات الخاصة بإقامة «الأبيض» في ماليزيا وتايلاند خلال مبارياتهما في تصفيات مونديال 2020، وسيقدم إسماعيل راشد تقريراً مفصلاً إلى لجنة المنتخبات عن الترتيبات التي قام بها.

دعم

من المقرر أن يشهد تجربتي «الأبيض» في البحرين المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة ونائبه عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة المنتخبات، وهشام الزرعوني رئيس لجنة المسابقات، من أجل دعم الفريق والوقوف على مستوى وأداء اللاعبين قبل التوجه إلى كوالالمبور.