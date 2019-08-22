بني ياس والشارقة.. الاختبار الأول

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله, أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل بني ياس على ملعبه بالشامخة عند التاسعة والنصف من مساء اليوم ضيفه الشارقة في افتتاح جولات كأس الخليج العربي، وأول اختبار تنافسي للفريقين في الموسم الجديد، ما يزيد دافع كل فريق لبداية جيدة بتحقيق الفوز وكسب النقاط والمعنويات العالية، كما يدافعان عن نجاحهما في الموسم الماضي، بينما يدرك الشارقة جيدا أن كل الأنظار تتجه إليه على خلفية تتويجه بلقب دوري الخليج العربي.

واستعد كل فريق لموسمه التنافسي بتدريبات جادة ومعسكرات تحضيرية قوية شهدت عددا من المباريات الودية التي ساهمت في وصولهما إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية. وأكد الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي الذي يعتبر لقاء اليوم الأول له مع الفريق أنه يطمع في بداية جيدة أمام خصم قوي وكبير، ذاكراً أنه يعتمد على فريق شاب يعتبر الأصغر سناً وسط أندية دوري الخليج العربي، بجانب عدد من عناصر الخبرة مثل فواز عوانة وبيدرو كوندي، وأضاف: «هنالك إصرار كبير من اللاعبين، ونحن في عملية البناء، والتي تتطلب الصبر والدعم من الجماهير، وعدم الضغط على اللاعبين».

موسم صعب

من ناحيته أكد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة أن بطولة كأس الخليج العربي من البطولات المهمة في ظل موسم صعب ينتظر الشارقة، حيث تسلط عليه الأنظار باعتباره بطل دوري الخليج العربي.

وقال: «مواجهة بني ياس صعبة وهو فريق مميز، خصوصاً على ملعبه، وحسب نظام البطولة ملزمون بإشراك 3 من مواليد 97، كلنا نعمل لمصلحة المنتخبات الوطنية ومشاركة اللاعبين مواليد 97 في بطولة كأس الخليج العربي لا نستفيد منها كأندية بالشكل الكافي».

موقف شوكوروف

وانتقل بعدها العنبري للحديث عن موقف محترف الفريق أوتابك شوكوروف، وقال: «شوكوروف لاعب مهم بالفريق وهو يتدرب مع الفريق منذ أسبوعين، لكنه يحتاج لبعض المباريات الودية حتى تكتمل الرؤية حوله، وعودته ستكون بقرار من الجهاز الطبي». واختتم المدرب حديثه قائلاً:

«أحمد سرور سيلعب في الوسط المتأخر في مباراة بني ياس ودفاع الشارقة يعتمد على منظومة كاملة من اللاعبين والجميع في الملعب لديه أدوار دفاعية والدفاع مهم لأي مدرب وهذا سبب استقبال شباكنا لعدد أهداف قليل في بطولة الدوري، ونعمل على المواصلة في هذا النهج».