عجمان وحتا.. بداية المشوار

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، حتا - علي الظاهري

يبدأ فريقا عجمان وحتا في السابعة والربع من مساء اليوم مشوارهما في كأس الخليج العربي لحساب المجموعة الثانية باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، واستعد الفريقان للمباراة بشكل مشابه من خلال المعسكرات الخارجية ثم التدريبات اليومية في الدولة بعد عطلة العيد.

ويخوض عجمان المباراة مكتمل الصفوف وفقاً لبرنامج إعداده الطويل في كل من ألمانيا ومصر ثم التدريب لمدة أسبوع في ملعبه بعد انتهاء معسكريه الخارجيين ويدخل الفريق للمباراة بقيادة محترفيه الأجانب الأربعة البرازيلي فاندر فيير والمالي دومبيا والغاني أوسو والنيجيري مينشا وقد انضم ثلاثة منهم حديثاً للفريق مع اثنين من اللاعبين المواطنين هما المهاجم محمد إبراهيم والمدافع وحيد إسماعيل.

وسيدفع المدير الفني أيمن الرمادي بثلاثة من اللاعبين الشبان في التشكيلة تنفيذاً لشروط المسابقة.

وأكد الرمادي اكتمال الاستعدادات لمواجهة حتا، مبدياً تحفظه على موعد بداية المنافسات ووصفه بالمبكر، كما أبدى تحفظاته السابقة في شروط إلزام الفرق بـ 3 لاعبين تحت السن في بداية المباراة، وتمنى لو تمت دراسة الأمر وتنفيذه بشكل متدرج.

ومن جانبه، أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أن الفريق جاهز لمواجهة عجمان اليوم خصوصاً بعد التحضيرات الكبيرة في الفترة الماضية من مرحلة الإعداد، ولاسيما أن مستوى الفريق في تصاعد، مشيراً إلى تعرض بعض اللاعبين إلى الإصابة مما حتم عليه الاستعانة بالعناصر الجاهزة.

وشدد كونتيس على صعوبة المباراة أمام عجمان باعتبارها مواجهة افتتاحية لكلا الفريقين إلا أن الفريق يدخل اللقاء تحت شعار «البحث عن الفوز»، مؤكداً ثقته الكبيرة بإمكانيات جميع اللاعبين.

وكشف مدرب حتا، عن إجراء بعض التغييرات البسيطة على التشكيلة خصوصاً وأن لوائح المشاركة في كأس الخليج العربي تنص على إدراج 3 لاعبين من مواليد 1997 إلا أنه بصورة عامة تعتبر التشكيلة الرسمية ثابتة.

من جانبه، قال راشد سالم لاعب حتا، إنهم يبحثون عن الانتصار في المباراة الافتتاحية أمام عجمان، خصوصاً في ظل الاستعدادات الكبيرة والجاهزية العالية لجميع اللاعبين، إلى جانب التركيز على المواجهة من أجل الظهور بصورة مميزة.

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