الجزيرة وخورفكان معادلة صعبة

المصدر: خور فكان - عماد الدين إبراهيم, أبوظبي- محمد محسن

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة مع نظيره خورفكان الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، على استاد محمد بن زايد في السابعة و15 دقيقة مساء، ضمن الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، في افتتاحية الموسم الكروي الجديد.

وأنهى فخر أبوظبي جميع استعداداته لاستحقاقات الموسم الجديد، وربما يأخذ كأس الخليج منحنى آخر، حيث تفرض اللائحة على الأندية تسجيل 5 لاعبين شباب في قائمة الفريق، ما يعني حيز أضيق لنجوم الفرق عامة والجزيرة خاصة، وبالنسبة لعمر عبدالرحمن نجم المنتخب الوطني ولاعب الجزيرة فإنه تحت الملاحظة.

حيث لم يشارك في معسكر الفريق، وربما لا يدفع به المدرب خلال المباراة من بدايتها مفضلاً إراحته أو إشراكه في جزء من المباراة.

وتأمل الجماهير الجزراوية في الفوز وتحقيق المتعة الكروية بعدما دعم الفريق بصفقات قوية، في الوقت الذي يعتبر فيه خورفكان حديث العهد بمسابقات المحترفين، ولا يمتلك نجوماً مثل الجزيرة وإمكانات كالتي يملكها لاعبو «فخر أبوظبي»، ولذلك ستكون المعادلة صعبة بالنسبة لخورفكان.

النجوم لا تكفي

ومن جانبه قال الهولندي يورغن ستريبل المدير الفني لفريق الجزيرة تعقيباً على الصفقات القوية، التي أبرمتها شركة الجزيرة لكرة القدم، إن الأسماء اللامعة من النجوم وحدها لا تكفي فلابد من العطاء على أرضية الملعب والتمسك بروح الانتصارات.

وكان الجزيرة قد تعاقد مع ثنائي المنتخب الوطني «عموري» وعامر عبدالرحمن، بالإضافة إلى سلطان الغافري، وعلى صعيد الأجانب البرازيلي كينو قادماً من بيراميدز المصري، والمغربي مراد باتنا، ومؤخراً المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش قادماً من ستاندرليج البلجيكي.

وأوضح استريبل أن تحضيرات فريقه سارت بشكل جيد وقد لمس مدى الترابط بين أعضاء الفريق، وأنهم سيبدون الاحترام اللازم لجميع المنافسين، والهدف الأول هو تحقيق الفوز في جميع المباريات رغم صعوبة هذا الأمر في كرة القدم، لكنه على ثقة بلاعبيه.

وبالنسبة لمواجهة خورفكان قال المدرب الهولندي: «واجهتنا بعض الصعوبات في التعرف على الفريق بشكل كامل، لكن استطعنا في نهاية الأمر مشاهدة بعض المباريات، وهو فريق جيد وبطل دوري الدرجة الأولى، وقد شهد الكثير من التغييرات على صعيد ضم لاعبين جدد».

وعن الحالة البدنية للاعبي الجزيرة قال يورغن ستريبل: «لوائح البطولة تجبرنا بتسجيل 5 لاعبين من الشباب في القائمة ولذلك ستكون مساحة مشاركة النجوم ضعيفة، وسيتغيب الثاني زايد العامري وماجد لافي عن المباراة لمزيد من الإعداد، كما أن مشاركة عموري لم تتحدد بعد».

تحضيرات خور فكان

على الجانب الآخر استعد فريق خورفكان لمواجهة اليوم بتدريبات مكثفة تحت إشراف البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني للفريق فور العودة من المعسكر الخارجي للفريق، الذي أقامه خورفكان في مصر.

وكان محطة تحضيرية ناجحة أدى فيها الفريق أربع مواجهات مع فرق المقدمة في مصر انعكست إيجاباً على مستوى اللاعبين والانسجام بين الفريق، الذي يتطلع لتقديم موسم استثنائي بوصفه بطل دوري الهواة الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي.

مواجهة صعبة

ووصف البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني لفريق خورفكان مباراة فريقه أمام الجزيرة مساء اليوم بالصعبة باعتبارها أمام فريق معروف، وسيخوض اللقاء على أرضه، مؤكداً في الوقت ذاته قدرة لاعبيه على الظهور القوي وتقديم مباراة جيدة.

المعسكر الخارجي

وحول جاهزية فريقه لأول مباراة له في الموسم عقب الانتهاء من المعسكر الإعدادي ومدى الاستفادة من المباريات الودية التي تخللته، أشار كاميلي إلى أن «الاستفادة الحقيقة تكمن في تنفيذ التعليمات وتطبيق ما تعلمناه خلال الإعداد دون النظر إلى قوة الفريق المنافس».

تشكيل ثابت

وعن عدم وصوله إلى تشكيل ثابت حتى الآن أجاب البرازيلي بأن رؤيته للمباريات الودية تقوم على خلق التجانس والانسجام وتكوين الفريق وتأسيسه عبر التجارب الودية، الأمر الذي يتطلب منح الفرصة لكل اللاعبين، لافتاً إلى أن مباريات الفريق بكأس الخليج العربي ستكون المحطة الحقيقية لإعداد عناصره للدوري، عطفاً على المستويات القوية للأندية التي سيقابلها خورفكان.

علي خصيف: المنافسة على الألقاب طموحنا

قال الدولي علي خصيف حارس الجزيرة، إن طموح الفريق الحالي المنافسة على الألقاب بعدما ابتعد الفريق خلال العامين الماضيين عن تحقيق هذا الطموح، مع إعطاء كل مباراة حقها، مشيرا: «ليس هناك فرق قوية وأخرى ضعيفة، نبدي الاحترام اللازم لجميع المنافسين».

وعن صفقات الجزيرة القوية أكد الحارس الدولي المخضرم أن أي ناد في الدولة يتمنى أن يعقد مثل هذه الصفقات، قائلاً: «نتمنى النجاح والتوفيق للفريق، ولكل لاعب جديد في التشكيلة أو قديم فيها».

وعن مواجهة خورفكان قال علي خصيف إن جاهزية الفريق للمباراة كاملة، معتبراً أن احترام المنافس واجب وأساس لتحقيق الانتصارات، قائلاً: «سنبدي الاحترام اللازم للخصم، هدفنا لا شك الفوز، والجميع يسعى إلى بداية ناجحة للموسم الجديد».

بيدرو: متفائل بموسم استثنائي

أبدى مهاجم فريق خورفكان بيدرو جونيور تفاؤله بتقديم مباراة جيدة وموسم استثنائي من واقع قراءته للأجواء المحيطة بالفريق، كاشفاً عن أمانيه بالنجاح في أول موسم له بالإمارات، لافتاً إلى أهمية مواجهة اليوم بوصفها المباراة الأولى في الموسم الجديد، قائلاً: «جميع اللاعبين يدخلون مواجهة اليوم بدافع تقديم الأفضل وسيخوضون المواجهة كمنظومة واحدة وبروح واحدة للخروج بنتيجة جيدة».