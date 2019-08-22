البطائح يستعد لدوري الهواة عبر معسكر مقدونيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي البطائح إلى مقدونيا اليوم، لبدء معسكر خارجي استعداداً للمشاركة للمرة الأولى في منافسات دوري الدرجة الأولى «الهواة» للمرة الأولى، بعد استحداث الفريق هذا الموسم، ويستمر المعسكر حتى 12 سبتمبر المقبل، يتخلله لعب 5 مباريات ودية.

إضافة إلى مباراة محلية بعد العودة لتكون مسك الختام قبل انطلاقة تصفيات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي ستبدأ من 27 سبتمبر المقبل، وتم الإعلان رسمياً عن تجهيزات الفريق في أول مشاركه له بدوري الأولى وخطته وطموحه المستقبلي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر النادي بالبطائح.

وشهده حمد سالم الكتبي رئيس مجلس الإدارة، وأحمد كيوان المدير التنفيذي للنادي وحضور أعضاء الجهازين الفني والإداري، وعدد من لاعبي الفريق.

وأكد سعيد مطر الطنيجي عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق أن النادي وضع عدة أهداف أمامه منها منح الفرصة أمام أبناء المدينة والشارقة للمشاركة في نشاط الكرة، والسعي لبناء فريق أول قوي له شخصية في المسابقات التي سيشارك فيها، مع الأخذ في الاعتبار الحرص علي المنافسة والتأهل للمسابقة الأعلى من منطلق لا مستحيل أمام من يعمل ويجتهد ويخطط بشكل صحيح.

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وقال حمدان المسماري مدير فريق البطائح إن استحداث فريق أول يأتي امتداداً لعمل بدأ قبل 6 سنوات حيث تم بناء قاعدة جيدة للمراحل السنية، ولاعبوها هم أعمدة الفريق الأول الحالي بعد أن تم تصعيد 10 لاعبين، إضافة إلى استقطاب عدد آخر منهم البرازيليان اليكسندر وويندرسون، ولاعبان مقيمان هما أحمد جلال من البحرين وساجيد من نيجريا، وبعض اللاعبين من أصاب الخبرة مثل محمد عثمان باروت وهيثم المطروشي وعيسى الكعبي وأحمد البحريني، ونأمل أن يظهر الفريق بصورة طيبة خلال المنافسات المقبلة.

تحد مع النفس

ومن جهته اعتبر طارق السيد المدير الفني للفريق أن ثقة إدارة النادي بشخصه تجعله في تحد مع نفسه، من أجل العمل على بناء فريق قوي يستطيع أن يلبي طموحات إدارة النادي وجماهيره، وقال لقد درسنا احتياجات الفريق بشكل جيد، واستقطبنا عدداً من اللاعبين ليكونوا إضافة تحقق الطموح.