نصف نهائي دورة أكاديميات الكرة تحت 12 سنة غداً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تتواصل لليوم الرابع منافسات الدورة الصيفية التاسعة لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام التاسع على التوالي في ملاعب عالم دبي للرياضة وأندية وشركات كرة القدم بدبي، وانطلقت فعالياتها يوم السبت الماضي.

وتقام عصر يوم غدٍ، مباريات دور نصف النهائي في فئة تحت 12 سنة، التي تقام في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وبعد أن تحددت معالم فرق المربع الذهبي، حيث يلتقي فريق شباب الأهلي (أ) مع فريق الوصل (أ)، ويلعب فريق النصر (أ) مع فريق النصر (ب)، فيما تقام مباراتان لتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، فيلعب فريق حتا مع شباب الأهلي (ب) ويلتقي فريق عجمان مع فريق الوصل (ب).