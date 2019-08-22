27 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمعسكر البحرين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، قائمة «الأبيض» للمعسكر الخارجي الذي سيقام في مملكة البحرين، من 25 أغسطس الجاري إلى الأول من سبتمبر المقبل، استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا يوم 10 سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور.

ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا، وضمت القائمة 27 لاعباً هم:

علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس (الجزيرة) محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الاحبابي (العين) عادل الحوسني، الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي) حبيب الفردان، طارق أحمد، محمد العكبري (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل) حسن المحرمي (بني ياس).

تجربة اللاعبين

وقال إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني إن المنتخب سيبدأ تجمعه بدبي يوم السبت المقبل، وسيغادر إلى البحرين في اليوم الذي يليه، مشيراً إلى أن الأبيض سيخوض خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب سريلانكا يوم 30 أغسطس.

فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب جمهورية الدومينيكان في اليوم التالي مباشرة، وأوضح إسماعيل راشد أن الجهاز الفني فضل اللعب مع منتخبين مستواهما قريب من مستوى منتخب ماليزيا، بهدف تجربة اللاعبين والوقوف على مستوياتهم وتنفيذ طريقة وأسلوب اللعب، خصوصاً وأن المباراتين تعتبران باكورة المباريات الودية للأبيض تحت قيادة المدرب فان مارفيك.

معسكرات الأندية

ولفت إسماعيل راشد إلى أن الجهاز الفني حرص خلال الفترة الماضية على التواجد في معسكرات الأندية في مختلف مدن أوروبا، لمتابعة الحصص التدريبية وحضور عدد من المباريات الودية التي خاضتها الأندية استعداداً للموسم الكروي الجديد وذلك من أجل متابعة أداء اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل معسكر البحرين إلى جانب متابعة الحالة الصحية للاعبين الذين يخضعون لبرامج علاجية.

المرحلة الثانية

أشار مدير المنتخب إلى أن معسكر البحرين يُمثل المرحلة الثانية من مراحل الإعداد للتصفيات بعد المرحلة الأولى التي أقيمت في مدينة سالزبورغ النمساوية للفترة من 13 إلى 21 يوليو الماضي، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة ستكون في العاصمة كوالالمبور بدءاً من يوم 4 سبتمبر المقبل حتى موعد المباراة التي ستقام على استاد بوكيت جليل.