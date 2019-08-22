«أمن الهيئات والمنشآت» تنظم ورشة «ضباط ارتباط الأندية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نظمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالتعاون مع نادي النصر الرياضي، ورشة عمل «ضباط ارتباط الأندية» بحضور العقيد خميس علي خليفة الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالنيابة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومحمد باسل جلاد، مدير المسابقات في رابطة المحترفين.

ومحمد الحداد، مراقب المباريات في رابطة المحترفين، وأكد العقيد خميس الشامسي، حرص شرطة دبي على فتح أبواب التواصل من خلال عقد الدورات الأمنية وورش العمل والمحاضرات وتبادل الخبرات في شتى المجالات، وأوضح العقيد خميس الشامسي أن الورشة ستتناول شرحاً تفصيلياً للقانون فيما يخص أمن المنشآت والفعاليات الرياضية واللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء.