بعثة «الإمارات» تغادر إلى معسكر بلغاريا

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

غادرت أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات إلى بلغاريا، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد لمدة 21 يوماً يخوض خلالها الفريق 5 مباريات ودية.

وتضم البعثة 28 لاعباً والجهاز الفني والإداري، بقيادة عيد باروت مدرباً وباسم عبد الله الشامسي مدير الفريق، وأكد عمر المزكي نائب رئيس شركة كرة القدم، أن إدارة الشركة استقرت على أن تكون بلغاريا هي مقر معسكر الفريق هذا العام، بعد أن تابعت عن قرب أفضلية المكان جغرافياً، مع توافر الخدمات كافة التي يحتاجها الفريق خلال المعسكر.

وأضاف أن المدرب المواطن عيد باروت وضع خطة تدريبية مكثفة صباحاً ومساءً لرفع معدلات اللياقة للاعبين وتعزيز المستوى الفني والتكتيكي، على نحو يؤدي إلى تجهيز الفريق بالطريقة المناسبة، قبل العودة وخوض استحقاقات الموسم الجديد.