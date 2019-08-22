ريجيكامب: الوصل خرج بمكاسب كبيرة من الانتصار العربي

المصدر: دبي - علي الظاهري

خرج الوصل بمكاسب عدة من الفوز الثمين الذي حققه على حساب ضيفه الهلال السوداني بهدفين دون مقابل أول من أمس في ملعبه بزعبيل في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية «كأس محمد السادس للأندية الأبطال».

وأبرز المكاسب خرج بها «الإمبراطور» كسب الثقة في بداية مشواره في الموسم الجديد، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي طالت الفريق، مما أثمر عن ذلك مشاركة 5 وجوه جديدة في تشكيلة المباراة ضمت كلاً من الحارس محمد البيرق ولوكاس جلفاو وحبوش صالح وفيرناندو غايبور وويلتون سواريز، إلى رفع جاهزية الفريق للتحدي الكروي في الموسم الجديد.

أداء جيد

وأشاد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل، بالمكاسب التي خرج بها الفريق والأداء الجيد للاعبين في المباراة الافتتاحية الأولى خلال الموسم الجديد.

وقال إن مباراة الذهاب لن تخدعهم وتعتبر نتيجة 2-0 غير مطمئنة، مما يحتم عليهم التركيز في مباراة الإياب واللعب بطريقة مميزة على غرار المباراة السابقة، خاصة وأن مباراة الإياب ستكون أصعب، نظراً لسعي المنافس إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور، مبيناً أن الفريق بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق الانسجام المثالي بعد العودة من المعسكر الصيفي في النمسا، خاصة وأن أجواء الطقس تختلف عن أوروبا التي احتضنت جانباً من التحضيرات.

فريق المستقبل

وأضاف ريجيكامب أنه يتطلع إلى بناء فريق للمستقبل لا يعتمد على المحترفين الأجانب بالدرجة الأولى مع الاستفادة من خدمات اللاعب فابيو ليما الذي يعتبر من اللاعبين المميزين في الشق الهجومي لديه القدرة على حسم المباريات ويحتاج إلى مساعدة زملائه، آملاً تحقيق أفضل النتائج التي ترضي طموحات جماهير الوصل ومحبي «الإمبراطور» في الموسم الجديد.

إهدار الفرص

وكشف ريجيكامب أن الوصل لم يحالفه الحظ في العديد من الفرص المهدرة في العديد من فترات المباراة، وكان الفريق قادراً على تسجيل 4 أهداف بعد مرور أول 20 دقيقة ويعتبر الأمر طبيعياً في عالم كرة القدم، مشيداً بأداء جميع اللاعبين الذين لعبوا كمجموعة واحدة ومتوجهاً بالشكر لهم ولجميع الجماهير.

وعن المباراة الافتتاحية لهم في الموسم المحلي أمام حتا في كأس الخليج العربي، قال إن الفريق يخوض تجربتين وديتين قبل مباراة «الكأس»، والفريق يملك 34 لاعباً من بينهم لاعبو فريق الرديف، مؤكداً أن أداء الفريق سيتحسن في الأيام العشرة المقبلة.

رجل المباراة

اختار نادي الوصل أن يكون المدافع عبد الرحمن علي رجل المباراة، نظراً للمجهود الكبير الذي قدمه في اللقاء أمام الهلال السوداني. كما تألق زميله اللاعب علي صالح الذي أحرز هدف الوصل الثاني وهو يعتبر أحد أبرز المواهب الواعدة في الفترة المقبلة.