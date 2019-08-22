النصر وضمك يقصان شريط الدوري السعودي الليلة

المصدر: الرياض - أ ف ب

يستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري السعودي في كرة القدم، بمواجهة الوافد الجديد ضمك، وذلك عندما يستقبله اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن المرحلة الأولى.

ورغم افتقاد النصر جهود نجم وسطه البرازيلي بيتروس ماثيوس بسبب الإيقاف وعدم جاهزية الثنائي عبد العزيز الجبرين ويحيى الشهري بعد تعافيهما من إصابة، سيدخل البطل المباراة بمعنويات عالية.

ولم يجر النصر أي تغييرات على عناصره الأجنبية مفضلاً المحافظة على الأسماء التي ساهمت في تتويجه بالدوري، وعلى رأسها هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط، إضافة إلى الثلاثي البرازيلي بيتروس ومايكون وجوليانو والنيجيري أحمد موسى.

وبعد أن فشل في إحراز أي لقب الموسم الماضي واكتفائه بالمركز الرابع، يتطلع الأهلي إلى بداية مثالية عندما يستضيف الوافد الجديد الآخر العدالة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة اليوم. وتقام غداً 3 مباريات حيث يستضيف الهلال أبها، بينما يحل الحزم ضيفا على التعاون، ويستقبل الاتحاد فريق الرائد.

وتختتم مباريات المرحلة السبت بإقامة ثلاث مباريات تجمع الفتح مع الشباب، والفيصلي مع الفيحاء، والوحدة مع الاتفاق.