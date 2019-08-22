«العميد» والحمرية يفتتحان موسم الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يفتتح فريقا النصر «العميد» والحمرية مباريات كأس الاتحاد في السادسة والنصف مساء 3 سبتمبر المقبل في انطلاقة موسم كرة قدم الصالات، جاء ذلك خلال سحب قرعة كأس الاتحاد مساء أمس في نادي الشطرنج بالشارقة.

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى التي يتواجد فيها أيضا اتحاد كلباء وخورفكان والبطائح، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الظفرة وشباب الأهلي ودبا الحصن ومليحة.

وأوقعت قرعة كأس الإمارات، البطائح مع اتحاد كلباء وشباب الأهلي والحمرية ودبا الحصن في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية الظفرة والنصر ومليحة وخور فكان، وتنطلق المسابقة 7 أكتوبر المقبل بمواجهة البطائح مع ضيفه اتحاد كلباء.