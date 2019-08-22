«عمومية القوى» في ضيافة اتحاد الكرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تستضيف قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر اتحاد الكرة بدبي، اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد ألعاب القوى، في واقعة نادرة الحدوث، بأن تقام عمومية لعبة رياضية في مقر اتحاد آخر.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع، عرض مستجدات العملية الانتخابية وما تم من إجراءات حتى تاريخه، على ممثلي الأندية الأعضاء في الجمعية. فيما انتهت مهلة تلقي الطعون على المرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الجديد في أكتوبر المقبل.

والمقررة من قبل لجنة انتخابات ألعاب القوى، بدون تلقي أي طعون على أي من المرشحين، وستعلن اللجنة عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 26 الجاري. الجدير بالذكر، أن الانتخابات المقبلة، يخوضها مرشحان على منصب الرئيس، وهما سعد المهري من نادي شباب الأهلي، وأحمد الصايغ من نادي الوصل، ومرشحتان على مقعد العضوية النسائية، هما سارة فريدوني وأروى أحمد محمد، وتقدم 4 مرشحين لمقاعد العضوية، وينتظر إعلان فوزهم بالتزكية، وهم عبد الله خميس بوعميم، محمد سعيد آل علي، خليفة سعيد الكندي، وسلطان أحمد شريف الزعابي.