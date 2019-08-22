الإصابة تبعد العكبري عن المنتخب

المصدر: دبي- علي الظاهري

سيغيب محمد العكبري لاعب النصر ومنتخبنا الوطني عن مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء في الجولة الافتتاحية من مسابقة كأس الخليج العربي، إلى جانب غيابه عن معسكر منتخبنا الوطني الذي ينطلق في البحرين من 25 الشهر الجاري لغاية 1 سبتمبر المقبل بسبب عدم جاهزيته بعد العملية الجراحية التي أجراها في الكاحل مؤخراً.

وذلك رغم استدعائه ضمن قائمة الأبيض للمعسكر. كما يفتقد «العميد» خدمات التشيلي استيبان بافيز، حيث فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي كايو زاناردي تأجيل مشاركة اللاعب كإجراء احترازي بسبب شعور اللاعب بالإجهاد.