عبد الله سلطان: في زمن الاحتراف التنافس يخدم الفريق

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يجتهد عبد الله سلطان حارس مرمى الظفرة، في تدريبات الفريق الذي عاد إليه أخيراً بعد انتهاء فترة إعارته لدبا الموسم الماضي، من أجل تحقيق هدفه وطموحه بالمشاركة أساسياً، والتألق مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

منافسة قوية

واعترف سلطان بأن المنافسة ستكون قوية في وجود خالد السناني الذي قدم مستوى متميزا مع الفريق أخيرا وبقية حراس المرمى، وقال ابن الـ 33 عاما في حديث له مع «البيان الرياضي» إنه يتدرب بكل جدية مع بقية زملائه اللاعبين في الفريق لظهور جيد خلال الفترة المقبلة، وأضاف: بالنسبة لعرين الظفرة أعتقد أن المنافسة على حمايته تخدم أهداف الفريق، كل حارس مرمى مؤهل للمشاركة أساسيا، لكن من يجتهد أكثر ويقدم مردودا أفضل سينال فرصته، نحن في زمن الاحتراف والتنافس وضع طبيعي لأن رغبة كل لاعب سواء كان حارس مرمى أو في بقية خطوط اللعب يكون هدفه دائما اللعب أساسيا، وهذا لا يحدث إلا بالتحدي مع الذات والاجتهاد في كل موسم، هذه هي كرة القدم.

البيت الكبير

وأكد عبد الله سلطان: الظفرة بيتي الذي عشت فيه 7 سنوات وعودتى من جديد تمثل العودة إلى البيت الكبير.

معنويات عالية

وأشار حارس مرمى الظفرة إلى المعنويات العالية وسط لاعبي الفريق، ذاكراً أن فترة الإعداد السابقة بقيادة المدرب فوك رازوفيتش تميزت بالإصرار والقتال، وساهمت في رفع المستوى البدني واللياقي بشكل جيد، وأضاف: الفريق حاليا وصل لمرحلة جيدة من الجاهزية البدنية والمعنوية وجميع زملائي يمتلكون الدافع والرغبة في تقديم مستويات جيدة وتحقيق الانتصارات التي تليق بالنادي وتسعد الجماهير.