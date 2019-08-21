الحساني: «غلاكتيكوس» الجزيرة تأثيره سلبي أحياناً

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ارتفع سقف طموحات جماهير الجزيرة بتحقيق الألقاب بعد تراجع في المستوى خلال العامين الماضيين، وغياب عن منصات التتويج، وذلك بعد الصفقات المدوية التي أبرمها فريق الكرة الأول بضم ثنائي المنتخب الوطني «عموري» وعامر عبد الرحمن، بالإضافة إلى سلطان الغافري، وعلى سبيل الأجانب المغربي مراد باتنا والمهاجم البرازيلي كينو قادماً من بيراميدز المصري، والمدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، ليعود الأمل في التتويج بفريق الأحلام الجديد بعدما كانت النسخة الأخيرة التي توج بها فخر أبوظبي للدوري عام 2017.

تحديات

والتقى «البيان الرياضي» جمال الحساني المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الجزيرة.

وأوضح الحساني أنه يتمنى التوفيق لـ«فخر أبوظبي» للموسم الجديد، لكن ليس معنى عقد صفقات مدوية أن الفريق قادر على حصد ألقاب البطولات، مؤكداً أنها معادلة صعبة وتتطلب حكمة من الجهاز الفني، كما رأى أن «العامل الأكبر على اللاعب نفسه والذي يتحتم عليه أن يعطي على أرضية الملعب، خلاف ذلك فإن تأثير النجوم واكتظاظهم في الفريق أحياناً يكون عاملاً سلبياً وليس إيجابياً، حيث سبق وأن ضم ريال مدريد فريق الأحلام «الغلاكتيكوس» نجوماً كباراً وغاب عن الألقاب 4 سنوات».

استقرار

ويرى الحساني أن تعاقد الجزيرة مع «عموري» مجازفة في حد ذاتها، مبرراً ذلك بأن اللاعب أصيب بالرباط الصليبي، مما سيؤدي به إلى الحرص على تجنب الالتحامات، مضيفاً: «علينا أن نخرج من بوتقة فريق النجم الأوحد، وأن توزع الأدوار ويحقق الجهاز الفني المطلوب بالتعاون والانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى».