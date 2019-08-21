«أبيض» الشباب يغادر إلى فلسطين للمشاركة في «غرب آسيا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصلت أمس بعثة «أبيض» الشباب مواليد 2001 إلى العاصمة الأردنية عمّان قبل التوجه إلى فلسطين للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في فلسطين للفترة من 22 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة ستة منتخبات وهي (الإمارات، والبحرين، الأردن، والعراق وقطر)، حيث كان في استقبالها في المطار ممثلو اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ومسؤولو اللجنة المنظمة للبطولة.

وستجرى اليوم مراسم القرعة، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

قبل سفر البعثة التقى محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم الفريق في ملعب ذياب عوانة، عقب الحصة التدريبية الأخيرة لأبيض الشباب قبل السفر، وحث ابن هزام اللاعبين على الظهور المشرف في البطولة وتمثيل الكرة الإماراتية خير تمثيل، مشيداً بالدور الذي لعبه الجهاز الفني والإداري في تهيئة اللاعبين للبطولة من خلال المعسكر الذي أقيم في سلوفينيا الذي خاض خلاله المنتخب عدداً من المباريات الودية مع منتخبات وفرق أوروبية.