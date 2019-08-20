الوصل يضع قدماً في ثمن نهائي البطولة العربية

المصدر: دبي ــ علي الظاهري ــتصويرــ سالم خميس

حقق فريق الوصل فوزاً ثميناً على ضيفه الهلال السوداني بهدفين دون رد على ملعبه في زعبيل مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، ليضع قدماً في ثمن نهائي البطولة بعد خروجه بنتيجة إيجابية ومحافظته على نظافة شباكه.

سجل هدفي الوصل البرازيلي فابيو ليما في الدقيقة 30 وعلي صالح في الدقيقة 80. ويلتقي الفريقان مجدداً في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 30 من الشهر الجاري في السودان لحسم هوية المتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة التي تمكن الوصل في النسخة الماضية منها الوصول إلى ربع النهائي من البطولة.

جاءت المباراة قوية خاصة من جانب الوصل، الذي فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول واستطاع أن ينهي صمت الشباك في الدقيقة 30 عبر لاعبه المتألق فابيو ليما بعد تنفيذ ركلة حرة خدعت حارس مرمى الهلال، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الإمبراطور".

واصل "الإمبراطور" الضغط على منافسه في الشوط الثاني، لينجح علي صالح في تعزيز تقدم فريقه في بعد مراوغته دفاع الهلال ليسدد كرة قوية في زاوية صعبة.

وأضاع أصحاب الأرض العديد من الفرص أبرزها انفراد ليما في مرمى الهلال ومواطنه ويلتون سواريز خلال الشوط الثاني كما ألغى حكم المباراة هدفين للوصل بداعي التسلل.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا جيدا رغم ارتفاع نسبة الرطوبة بلغ 3890 متفرجا من جمهور "الإمبراطور" والجالية السودانية التي حرصت على مؤازرة الهلال.

دفع الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، بتشكيلة تضم الحارس محمد البيرق وعبدالرحمن صالح ولوكاس جالفو وعبدالرحمن علي وناتان فيليب وخميس إسماعيل وحبوش صالح وفريناندو غايبور وعلي صالح وفابيو ليما وويلتون سواريز، بينما دفع التونسي نبيل الكوكي مدرب الهلال بتشكيلة خلت من المحترفين الأجانب وضمت الحارس يونس الطيب وفارس عبدالله وعبداللطيف بوي وحسين الجريف وسمؤال ميرغني ومؤمن عصام وابوعاقلة عبدالله ونصرالدين الشغيل ونزار حامد واطهر الطاهر ووليد الشعلة.