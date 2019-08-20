أيمن الرمادي: هدفنا الأساسي التركيز على الدوري

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

اعترف المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي بأن الهدف الأساسي لفريقه هو التركيز على مسابقة دوري الخليج العربي، ولكنه لم يخفف أهمية كأس الخليج العربي الذي يبدأ فيه عجمان مشواره يوم الخميس بمواجهة حتا.

وقال الرمادي خلال تعليقه على المباراة في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الثلاثاء، إن كأس الخليج العربي تعتبر مسابقة ثانوية بطبيعة الحال لمزيد من التحضيرات للدوري، لا سيما وهي تبدأ هذا الموسم قبل نهاية شهر أغسطس في ظل طقس حار ورطب، يؤثر على جميع اللاعبينن زيادة على أن المسابقة لها شروط مختلفة تجبر الفرق على إشراك 3 لاعبين على الأقل تحت السن وهي شروط تجعل الخيارات محدودة أمامه فيما يخص هذه الفئة من اللاعبين.

وقال الرمادي إنه لا يعلم الكثير عن منافسه فريق حتا العائد حديثا لدرجة المحترفين، وسيكون تركيزه في الأساس على فريقه من خلال التحضيرات التي تمت للدفع بأفضل العناصر الجاهزة.