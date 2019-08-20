«الأبيض الشاب» يغادر إلى فلسطين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُغادر اليوم بعثة منتخبنا الوطني للشباب «مواليد 2001» متوجهة إلى فلسطين للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام من 22 إلى 30 الجاري بمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات، البحرين، الأردن، قطر، العراق وفلسطين.وتضم بعثة «الأبيض الشاب» 23 لاعباً هم: سيف الزعابي، ياسر البلوشي ، فهد طارش ، سلطان الزعابي ، راكان صالح، زايد الزعابي، مبارك سالم، محمد الوافي، نواف الحارثي، هزاع خاطر، أحمد الحمادي ، مايد الطنيجي ، حارب سهيل، حمدان حسن، خليفة عتيق، عبد الرحمن محمد، عبد العزيز البلوشي، محمد جاسم ، عيسى الحراصي، حمد المقبالي، محمد إبراهيم ، راشد مال الله، عبدالله المنهالي .