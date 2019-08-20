الوصل والهلال السوداني.. ضربة البداية «العربية»

المصدر: دبي - علي الظاهري

يدشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، اليوم، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة ضيفه الهلال السوداني في السابعة و 15 دقيقة بملعبه بزعبيل في ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، ويتطلع «الإمبراطور» إلى كسب ضربة البداية في البطولة التي قدم مشاركة مميزة في نسختها الماضية ووصل إلى دور الثمانية. وخاض الوصل 6 مباريات ودية في معسكره الخارجي بالنمسا ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم تسهل من مهمته ، في مباراة الإياب 30 الجاري بالسودان.

كشف ريجيكامب مدرب الوصل أن المجموعة الحالية بحاجة إلى وقت أكبر للتأقلم، وقال: نقوم ببناء فريق جديد، والعناصر الحالية قادرة على تخطي الهلال السوداني ونطمح إلى الوصول لنقطة أبعد من النسخة الماضية التي بلغنا فيها دور الـ 8.

وأكد التونسي نبيل الكوكي مدرب الهلال، أن قرعة البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس» لم تنصف الوصل والهلال وقال: الهلال مر بظروف صعبة أبرزها عدم خوض أي تجارب ودية وإلغاء المعسكر الخارجي.من جهة أخرى، وفي لفتة طيبة أهدى نجوم الوصل قميص الفريق الجديد، إلى أصحاب الهمم في يوم «خاص» عنوانه الوفاء لهذه الشريحة من المجتمع. وشارك كل من اللاعب وليد الحمادي وزميليه محمد علي كيدي وغانم أحمد غانم في الفعاليات التي أثلجت الجماهير من أصحاب الهمم.