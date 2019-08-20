390.000.000 حقوق البث التلفزيوني لمسابقات «المحترفين»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

كشفت رابطة المحترفين أمس عن توقيع اتفاقية حقوق البث التلفزيوني لمباريات المسابقات المختلفة في الموسم الجديد مع قنوات، دبي الرياضية، أبوظبي الرياضية والشارقة الرياضية، وذلك خلال مؤتمر صحافي بمقر الرابطة، وحضر مراسم التوقيع عبدالله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون قنوات دبي، وإسماعيل الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وأوضح عبدالله الجنيبي لـ «البيان الرياضي» أن الرابطة وقعت عقود البث التلفزيوني مع قنوات أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، والشارقة الرياضية، ولمدة 3 سنوات وتشمل مسابقات دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، دوري تحت 21 عاماً وكأس سوبر الخليج العربي بقيمة إجمالية تبلغ 390 مليون درهم، وقال: إن الأمور التطويرية التي تشملها الاتفاقية مع القنوات صاحبة الحقوق هي تحسين مستوى البث التلفزيوني، وتطور المحتوى الإعلامي بشكل عام، ومع السعي دائماً إلى الرقي بالدوري والمسابقات المحلية لا بد وأن يماشيه تطور إعلامي محترف بوصفه شريكاً أصيلاً في منظومة التطوير والتي نسعى إليها.

مزايا

وعن الأمور التحسينية والتي شملتها الاتفاقية مع القنوات صاحبة الحقوق أكد أنها شملت محتوى البث التلفزيوني من خلال إضافة مزايا جديدة تفيد المشاهد، المحلل المعلق والإعلامي، من حيث المعلومات والإحصائيات، وقال: قدمنا سابقاً «الرصد الحراري» للاعبين وسيتواصل هذا الموسم أيضاً، كما عملنا على تحديث الجرافيك التلفزيوني والشكل البصري، بشكل عام ليناسب هويتنا الجديدة، ونتمنى أن نقدم للمشاهد محتوى مرئي يناسب المكانة التي وصل لها دورينا بالتعاون مع شركائنا في القنوات الرياضية.

إضافة

وأضاف: حرصنا على إدراج التعليق باللغة الإنجليزية في جميع المباريات بهدف زيادة الانتشار والمتابعة من مختلف الجنسيات، في السابق كان التعليق على مباراة واحدة وعلى قناة أبوظبي الرياضية فقط، الآن أصبح متاحاً على جميع القنوات.

رسالة

وأكد راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون قنوات دبي: نسعى لإيصال رسالتنا إلى القارات الخمس، حيث بدأ أول بث لمباريات الدوري عام 1973 تقريباً وحالياً وبعد الاتفاق مع الرابطة على التجديد لثلاث سنوات مقبلة، نسعى لأن يشاهد المتفرج مباريات دورينا من خلال الشارة المفتوحة من أي مكان في العالم.

صورة مميزة

وقال يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية إن القنوات الرياضية شركاء في تقديم صورة إعلامية مميزة تليق بمسابقات رابطة المحترفين وبما وصلت إليه الدولة من تطور، ونعد المشاهدين بمواصلة التميز، ووجّه السعدي الشكر لرابطة المحترفين بكافة أعضائها على دعمهم المستمر.

سعادة

وأعرب إسماعيل الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن سعادته بمشاركة قناة الشارقة الرياضية في هذا الحدث مع انطلاق الموسم الرياضي 2019-2020، وتمنى أن تكون «الشارقة الرياضية» جزءاً من المنظومة إلى جانب قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية في تقديم صورة راقية للكرة الإماراتية.

شريك رئيس

أكد عبدالله الجنيبي أن القنوات التلفزيونية ليست مجرد صاحبة حقوق وإنما شريك رئيس في عملية تطوير الرياضة ككل في الدولة وكرة القدم بشكل خاص، وأثنى على جهود القائمين على هذه القنوات وتطوير المحتوى والمواد التي تقدمها.