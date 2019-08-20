علي الكعبي مستشاراً إعلامياً لنادي العين وشركاته

المصدر: العين - البيان الرياضي

بناءً على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، تقرر تكليف علي سعيد الكعبي، مستشاراً إعلامياً للنادي وشركاته.

وأكد حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب، أن تكليف الإعلامي علي الكعبي مستشاراً إعلامياً للنادي وشركاته يأتي دعماً للمنظومة الإعلامية الشاملة، انطلاقاً من حرص قيادة النادي على مواكبة علامات التطور وتحقيق أعلى مؤشرات النجاح في كل المجالات، لاسيما قناة العين التلفزيونية في ظل الشراكة المهمة مع القطاع الخاص.

وأضاف :وجود أحد أبرز الكوادر الإعلامية على مستوى المنطقة، وصاحب الخبرة الكبيرة والكفاءة المهنية العالية والمعلومات التاريخية الدقيقة والثقافة الرياضية الثرية والذي يعد من الذين أسهموا بصورة واضحة في تطوير الفكر الاحترافي سيحقق الإضافة المرجوة التي تتسق مع طموحات الإعلام الإماراتي بشكل عام وتطلعات المنتمين لدار الزين وكل المهتمين بأخبار نادي العين .

وتابع: انضمام الكعبي لـ«مؤسسة العين للإعلام» يعزز معدل النجاح ويحفز فريق العمل على العطاء ويشجع الكفاءات الوطنية والكوادر الإعلامية والمواهب الشابة من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة في الانتساب لأكاديمية العين للإعلام.

ويمتلك الكعبي، سيرة ذاتية حاشدة بالنجاح الإعلامي ويعتبر أحد أبرز مؤسسي قنوات أبوظبي الرياضية والذي تولى إدارتها في البدايات سنة 1997، وكان سبباً في تسمية أبوظبي الرياضية بسيدة القنوات ، كما شغل منصب مدير التحرير التنفيذي في جريدة الاتحاد عام 2003، وشارك في 3 بطولات كأس عالم و7 كؤوس أمم أوروبا و5 دورات أولمبية.