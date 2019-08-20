«الأولمبي» يلعب مع منتخب كرواتيا ودينامو زغرب ودياً

المصدر: دبي- العوضي النمر

نجح اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات في الاتفاق مع منتخب كرواتيا على ملاقاة «الأبيض الأولمبي» ودياً يوم 2 سبتمبر المقبل في كرواتيا، لتكون تجربة مميزة توفر احتكاكاً قوياً للاعبي الفريق، قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند مطلع يناير المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، حيث تحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل إلى الأولمبياد.

برنامج

ونجح «البيان الرياضي» في الحصول على برنامج إعداد «الأولمبي» خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يغادر الفريق إلى معسكر إعداد خارجي في سلوفينيا من 25 الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل، يركز خلاله الجهاز الفني على إعداد الفريق بدنياً وفنياً،، وتوفير التجانس بين اللاعبين، ثم ينتقل معسكر الفريق إلى معسكر كرواتيا ويخوض الفريق خلاله مباراتين وديتين، الأولى يوم 5 سبتمبر مع منتخب كرواتيا، والثانية يوم 9 سبتمبر مع دينامو زغرب لتكون مسك ختام المعسكر الخارجي.

دورة سداسية

ولم تتوقف مساعي اتحاد الكرة على تنظيم مثل هذه المعسكرات القوية، بل نجحت لجنة المنتخبات في الاتفاق مع عدد من المنتخبات القوية مثل السعودية وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وسنغافورة وسوريا على المشاركة مع الأولمبي في دورة سداسية ودية تقام بدبي، نوفمبر المقبل، لتكون ختاماً مميزاً وقوياً لبرنامج الإعداد قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

معسكر النمسا

وكان «الأولمبي» شارك مؤخراً في معسكر بمدينة سالزبروغ النمساوية، خلال مشاركة الأبيض في معسكر مماثل، تحت قيادة المدرب ماسيج سكورزا وجهازه المساعد بمشاركة 20 لاعباً يمثلون أمل كرة الإمارات، وحرص مدرب منتخبنا الوطني الأول فان مارفيك على متابعة تدريبات الأولمبي والتنسيق الدائم مع مدرب الفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل وجود عدد من عناصر الأولمبي في صفوف المنتخب الأول، إلى جانب تركيزه على اكتشاف عناصر جديدة.

فرصة

واعتبر جمال بوهندي مدير المنتخب أن لاعبي الأولمبي استفادوا من وجودهم في معسكر مشترك مع المنتخب الأول، وكان فرصة للجهاز الفني للأولمبي بتجهيز اللاعبين بشكل مبكر للمرحلة المقبلة، التي ستشهد مواصلة المعسكرات ويتخللها خوض مباريات ودية مع منتخبات مختلفة.

وعن تجربة وجود المنتخبين الأول والأولمبي في المكان نفسه قال: كان معسكر النمسا فرصة للاعبي المنتخب الأولمبي لمتابعة زملائهم في المنتخب الأول، والاستفادة من متابعة التدريبات وتجب الإشادة بوجود أكثر من عنصر من عناصر الأولمبي في صفوف المنتخب الأول ما يؤكد وجود مواهب شابة قادرة على تمثيل المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة.