محمد بن زايد يستقبل وفد البرنامج الصيفي للجوجيتسو ومنتخب الإمارات الفائز ببطولة آسيا الرابعة

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. وفدا من برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو " الذي يستهدف أبناء مخيم مريجب الفهود للاجئين السوريين في الأردن ولاعبي منتخب الإمارات للجوجيتسو الفائزين ببطولة آسيا الرابعة التي استضافتها منغوليا خلال شهر يوليو الماضي.

وهنأ سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ المنتخب الوطني والجهازين الإداري والفني بهذا الانجاز الرياضي الذي يضاف إلى انجازات أبناء الإمارات الرياضية إقليميا وعالميا.. معربا عن فخره واعتزازه بأدائهم المتطور ومهاراتهم العالية والمستوى التنافسي المشرف الذي أظهروه خلال البطولة.

كما أعرب سموه عن سعادته بتزايد الإقبال الذي تحظى به رياضية الجوجيتسو من قبل الطلبة والطالبات وحرصهم على اكتساب المهارات الأساسية للدفاع عن النفس وتعلمهم مبادئ هذه الرياضة التي تقوم على أسس الانضباط والتركيز والقيادة والصبر والتحمل والعمل ضمن الفريق مما يسهم في بناء أجيال قوية مؤهلة صحيا وبدنيا ونفسيا وينعكس على سلوكهم ومجتمعاتهم.

وأكد سموه أهمية تسخير الرياضة في خدمة القضايا الإنسانية والتنمية وتوفير ظروف حياة أفضل للمستهدفين وتقديم خدمات نوعية متميزة لهم وإكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في بناء مستقبلهم.

من جانبه أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. مثمنا الدعم والاهتمام الذي يوليه سموه بالقطاع الرياضي في الدولة خاصة رياضة الجوجيتسو التي تسهم في بناء وتكوين شخصية النشء وغرس القيم الإيجابية فيهم مثل الشجاعة والمبادرة والثقة بالنفس والعمل بروح الفريق والقدرة على القيادة.

حضر اللقاء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

يذكر أن منتخب الإمارات نال لقب البطولة الآسيوية بحصاده 11 ميدالية منها أربع ذهبيات وفضية وست برونزيات.

أما برنامج محمد بن زايد الصيفي للجوجيتسو ــ الذي يهدف إلى تعليم فنون ومهارات الدفاع عن النفس وقيم الانضباط والشجاعة والصبر والقدرة على التحمل ــ فيقام في مخيم مريجب الفهود للاجئين في الأردن بالتعاون بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والاتحادين الإماراتي والدولي للجوجيتسو وشركة الاتحاد للطيران وشركة بالمز الرياضية.. فيما يشرف على تنفيذ البرنامج في مخيم مريجب الفهود 25 مدربا ومدربة من حاملي الحزام الأسود الحاصلين على أعلى الشهادات الدولية في التدريب رشحتهم شركة بالمز الرياضية ــ الذراع الفني للاتحاد الإماراتي للجوجيتسو ــ التي تكفلت بتوفير مختلف أدوات ووسائل الدعم اللوجستي لإتمام المشروع ويتضمن البرنامج التدريبي 12 حصة مختلفة على مدار أربعة أسابيع تشمل كل واحدة منها عددا من الفنون والمهارات.

وينفذ المشروع تزامنا مع معسكر محمد بن زايد الصيفي لتدريب البنين والبنات على فنون ومهارات رياضة الجوجيتسو في أكثر من 40 مدرسة بمختلف إمارات الدولة خلال المرحلة من 14 يوليو وحتى 21 أغسطس من ضمنها أربعة أسابيع في مخيم مريجب الفهود في الأردن.