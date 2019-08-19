ريجيكامب: الوصل لا يقف على لاعب واحد

المصدر: دبي ــ علي الظاهري

أكد الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل أن "الإمبراطور" جاهز للتحدي غداً أمام الهلال السوداني في مباراة الذهاب من دور الـ 32 لبطولة الأندية العربية "كأس محمد السادس"، وقال إن الوصل لا يقف على لاعب واحد، عطفاً على رحيل بعض اللاعبين عن النادي لعل أبرزهم البرازيلي كايو خاصة وأن الفريق يضم حاليا تشكيلة مميزة من اللاعبين تحتاج إلى وقت أكبر للتأقلم، حيث كان الاتجاه نحو التغيير في الفترة الماضية من أجل بناء فريق للمستقبل، مؤكداً ثقته بجميع العناصر الحالية القادرة على تقديم نتائج مميزة.

وشدد ريجيكامب من صعوبة المهمة أمام الهلال السوداني وقال إن المنافس يعتبر أكثر جاهزية ويتميز بأنه من الفرق الصعبة خاصة على المستوى البدني، إلا أن "الإمبراطور" قادر على تحقيق النتيجة المطلوبة والوصول لنقطة أبعد من النسخة الماضية التي بلغ فيها دور الـ 8 نحو نهائي البطولة، متمنياً أن يكون جميع اللاعبين جاهزين حيث عانى الفريق العام الماضي من العديد من الإصابات خاصة في المباريات الصعبة.