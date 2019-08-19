شحدة.. هداف «الرديف» يهدد عرش الكبار

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يهدد اللاعب الصاعد أحمد شحدة مهاجم بني ياس، عرش الكبار في فريقه، بتألقه اللافت في المباريات الودية التي خاضها «السماوي» استعداداً للموسم الكروي الجديد، والذي كان امتداداً لتميزه في الموسم الأخير وحصوله على فرصة المشاركة في 8 مباريات خلال الدوري لفترات قصيرة أحرز فيها 3 أهداف، بجانب حصوله على لقب هداف دوري الرديف لموسمين على التوالي، وقدم أحمد شحدة «الفلسطيني الجنسية» والذي عاش سنوات عمره العشرين في الدولة مستوى متميزاً في المباريات الودية، مؤكداً رغبته في المشاركة أساسياً ضمن تشكيلة الألماني شايفر خلال المرحلة المقبلة، وعزز شحدة تفوقه على جميع المهاجمين محرزاً 6 أهداف من مجموع 12 هدفاً إجمالي أهداف الفريق في 6 مباريات ودية.

ويتوقع الكثير من المتابعين تألقاً لافتاً للاعب الشاب بشعار بني ياس، والذي أقدمت إدارته على خطوة التعاقد معه لمدة 3 سنوات مقبلة ضمن فئة مواليد الدولة، للاحتفاظ بخدماته بعد أن بزغ نجمه وأصبح محل إشادة الشارع الرياضي.

ويطمح أحمد شحدة إلى الوصول إلى أبعد نقطة في دوري الخليج العربي والتتويج بلقب الهداف، والأهم بالنسبة له هو رد دين الإمارات التي ولد ونشأ بها، مؤكداً في وقت سابق أنه ابن الإمارات ويسعى لأن يكون إضافة إلى الدوري والبطولات المحلية.