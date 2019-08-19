قرعة دور الـ 16 لأغلى الكؤوس 3 سبتمبر

المصدر: دبي- العوضي النمر

تجرى مراسم قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم «أغلى الكؤوس» يوم 3 سبتمبر المقبل، في احتفالية كبيرة ينظمها اتحاد الكرة في فندق انتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي، على أن يتم إجراء مراسم قرعة باقي الأدوار عقب انتهاء كل مرحلة، لإضفاء الإثارة على المنافسات، ومن المقرر إقامة منافسات دور الـ 16 يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، ودور الثمانية يومي 23، 24 ديسمبر، ومباريات دور الأربعة يوم 19 مارس 2020، على أن تقام المباراة النهائية 16 أبريل 2020.

وتقام تصفيات البطولة على مستوى أندية الدرجة الأولى بداية من 27 سبتمبر المقبل، على أن يصعد الأول والثاني لينضما إلى 14 فريقاً من دوري المحترفين، ليكتمل العدد الـ 16 فريقاً.

وتتضمن احتفالية اتحاد الكرة والتي تقام بمناسبة ختام الموسم الكروي الماضي، إقامة قرعة دوري الدرجة الأولى المقرر أن ينطلق 8 نوفمبر المقبل، والإعلان عن نتيجة نجوم الموسم المنتهي لدوري الأولى، إضافة إلى تكريم الرعاة والشركاء. يحضر الاحتفالية المهندس مروان بن غليطة ونائبه عبد الله ناصر الجنيبي، وهشام الزرعوني رئيس لجنة المسابقات ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد.