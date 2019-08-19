الوصل يتأهّب لاستطلاع «هلال» السودان

المصدر: دبي- علي الظاهري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، تدريباته مساء اليوم على ملعبه في زعبيل قبل 24 ساعة من المواجهة العربية أمام ضيفه الهلال السوداني غداً ضمن مرحلة الذهاب لدور الـ 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

وأعلن نادي الوصل عن مواعيد بيع تذاكر المباراة خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة ظهراً وفي الفترة المسائية من الخامسة وحتى الثامنة عبر شباك التذاكر بملعب النادي في زعبيل.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني ريجيكامب للوصول بالفريق إلى قمة جاهزيته قبل مباراة الهلال السوداني، أملاً في قيادة فريقه إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمهد لهم التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة التي بلغ ربع النهائي في النسخة الماضية، وكانت تحمل اسم «كأس زايد»، إذ قدم الوصل عروضاً قوية واستطاع أن يقهر الأهلي المصري والنصر السعودي، قبل أن يتعثر ويخرج بعد خسارته من الأهلي السعودي.

وأطلقت جماهير الوصل في الأيام الماضية، هاشتاق بعنوان أصفر_العربية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والذي شهد تفاعلاً كبيراً من محبي «الإمبراطور» الذين تمنوا بداية موفقة للفريق في مشواره خلال الموسم الجديد، وأن يحقق الوصل النتيجة الإيجابية التي يتطلع إليها الجميع.

واستثمر الوصل الفترة الماضية من برنامج الإعداد، ونجح في خوض تجارب قوية في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد الذي يسعى فيه إلى تعويض إخفاقات الموسم الماضي الذي ابتعد فيه عن المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل وجود الإمكانيات التي تؤهله على العودة من جديد الواجهة بعد تدعيم صفوفه بمجموعة من الوجوه الشابة، إلى جانب العناصر المميزة على مستوى الأجانب والمقيمين لعل أبرزهم الأرجنتيني خواكين بيريز الذي تألق في المعسكر الخارجي بالنمسا واستطاع أن يسجل 8 أهداف في المباريات التي شارك فيها، وشهد تدريبات الفريق الأخيرة، راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، والتقى باللاعبين وحفزهم من أجل تحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، كثف الهلال السوداني تدريباته منذ وصوله إلى دبي قبل يومين، وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي على رفع حالة التأهب للمواجهة المرتقبة أمام الوصل، ولاسيما أن الفريق يدخل اللقاء متحرراً من جميع الضغوطات بعد كسب ضربة البداية على مستوى الدوري المحلي في السودان أمام فريق الرابطة كوستي من خلال مشاركة مجموعة من اللاعبين البدلاء، كما يعوّل المدرب الكوكي على المجموعة الحالية التي تضم 14 من لاعبي الخبرة والشباب.

استدعاء

قرر الجهاز الفني للمنتخب الإكوادوري استدعاء اللاعب فيرناندو غايبور لاعب الوصل لقائمة الفريق المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في عدد من المباريات الودية التي يخوضها منتخب الإكوادور خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل.