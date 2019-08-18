العين ينضم إلى EA SPORTS FIFA 20 لأول مرة في تاريخ السلسلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت إلكترونيك آرتس اليوم عن انضمام نادي العين الإماراتي إلى EA SPORTS FIFA 20 وذلك لأول مرة في تاريخ السلسلة.

يُعد نادي العين أحد أكثر الفرق الإماراتية والخليجية والآسيوية تميزاً، وقد كان من الفرق الأكثر طلباً من عشاق اللعبة في الشرق الأوسط – وسينضم إلى EA SPORTS™ FIFA 20 عند إطلاقها مطرزاً بزيه البنفسجي المشهور.

ويتمتع "الزعيم العيناوي" بتاريخ حافل بالإنجازات على الأصعدة المحلية والإقليمية والآسيوية، ويُعد من أفضل النوادي في آسيا.

ويمثل انضمام العين إلى لائحة فرق FIFA 20 نقلة كبيرة للسلسلة في الشرق الأوسط، ومع جميع الإضافات الجديدة في نسخة هذا العام والتي تتضمن طور VOLTA الجديد، سيتمتع اللاعبون العرب بتجربة كروية لا تنسى.

وقال حمد نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي: "إضافة نادي العين إلى EA SPORTS FIFA 20 لهو بمثابة تقدير للعمل الجاد الذي يبذله لاعبونا وإدارتنا، والأهم من ذلك فهو تقدير لجماهيرنا المذهلة في الإمارات وخارجها.

فنادي العين يتمتع بتاريخ عريق وبالمواهب المذهلة التي جعلته من أفضل الأندية في آسيا، ونحن نتطلع إلى منح مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم فرصة تجربة قدراتنا، وإظهار الإمكانات الحقيقية لكرة القدم العربية."

ومن جانبه علق منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام ": هذه الإضافة هي نتيجة شراكة استراتيجية بين المجلس الوطني للإعلام و EA Sports، ونحن مستمرون دوماً ببناء شراكات مع مطوري ألعاب الفيديو عالمياً بهدف تطوير هذا السوق محلياً."

وستتوفر EA SPORTS™ FIFA 20 رسمياً في جميع أنحاء العالم يوم 27 سبتمبر. ولكن يمكن لعشاق السلسلة من بدء اللعب من 24 سبتمبر عند طلب نسختي Champions أو Ultimate مسبقاً.