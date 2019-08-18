شباب الأهلي يفوز على كلباء بهدف قبل الكلاسيكو

المصدر: دبي - العوضي النمر

اطمأن شباب الأهلي على جاهزية اللاعبين قبل مواجهة الزعيم في أولى جولات كأس الخليج العربي والمقرر 23 الجاري، والتي ستقام على ملعب هزاع بن زايد في دار الزين، بعد أن حقق الفوز على كلباء بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب مكتوم بن راشد في الممزر، وسجل محمد مرزوق هدف الفريق الوحيد.

لعب المدرب الأرجنتيني أروابارينا المباراة بتشكيلة ضمت، ماجد ناصر ومحمد مرزوق ووليد عباس وعبد العزيز هيكل وديفيد مرياني وسعود عب الرزاق ودياز وأحمد خليل وخلفان حسن وعبد العزيز الكعبي ثم عاد وأشرك أحمد جشك، وظهر الفريق بمستوى طيب وإن كان في حاجة لمزيد من العمل والانسجام خلال الفترة المقبلة.

وشهدت المباراة أداء جيداً وحماساً من لاعبي كلباء، على مدى شوطي المباراة، وتعرض مهاجم الفريق جوجاك للطرد.

من جهة أخرى تنتقل الإدارة التنفيذية لشباب الأهلي إلى مقر القصيص خلال الساعات المقبلة، بعد أن عملت خلال الفترة الماضية من مقر العوير، ويأتي هذا القرار مع عودة الفريق الأول للعب كل مبارياته على ملعب ستاد راشد خلال الموسم الجديد.