نيغريدو: شارة قيادة النصـر مسؤولية كبيرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم فريق النصر، أن تسلم شارة القيادة في الموسم الجديد بعد رحيل زميله أحمد الياسي عن صفوف الفريق، يضعه تحت مسؤولية كبيرة ليست سهلة، مشيراً إلى أن لحظة مغادرة الياسي قلعة «العميد» تعتبر من اللحظات الصعبة، متمنياً التوفيق لزميله الياسي في مشواره الكروي القادم.

وأضاف نيغيردو في حديثه لقناة أبوظبي الرياضية على هامش حضوره حفل إطلاق الهوية الجديدة لرابطة دوري المحترفين، إن الفريق خرج بمكاسب من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقامه في ألمانيا، وأن الاستعدادات كانت جيدة، مشيداً بحالة الانسجام التي سادت بين جميع اللاعبين مما يدعو بالتفاؤل حيال المرحلة المقبلة.

طموحات

وعن ما ينقص النصر لتحقيق اللقب باعتباره لاعباً صاحب خبرة شارك في صفوف إشبيلية وفالنسيا في إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي وغيرها من الأندية الكبيرة، قال نيغيردو إنه يسعى مع زملائه في الفريق إلى تلبية طموحات الجماهير في الموسم الجديد وتحقيق النتائج التي يتطلع إليها محبو «العميد» على مستوى جميع البطولات، وأن المنافسة بصورة عامة صعبة في جميع الدوريات في عالم الساحرة المستديرة وليس في دورينا فقط، وسيحرص الفريق على التعامل مع المرحلة المقبلة خطوة بخطوة والتركيز في كل مباراة على حدة سعياً للوصول إلى الغايات والأهداف المرسومة لهذا الموسم.

وأشار نيغيردو إلى أن الموسم الماضي يعتبر للنسيان وكان صعباً على الجميع في نادي النصر، ويتطلع الفريق إلى تحقيق أفضل النتائج وتقديم ظهور مميز خاصة في وجود عناصر جديدة مميزة في الفريق سيعول عليهم في الموسم المقبل.

تدريبات

من جهة أخرى، استأنف «العميد» تدريباته بعد العودة من معسكره الخارجي في ألمانيا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، الذي يخوض تحدياً مع النصر بعد تجديد الثقة به في نهاية الموسم الماضي، ويأمل زاناردي الذي كان يتولى إدارة أكاديمية النصر للكرة سابقاً، أن يصل إلى التشكيلة المناسبة خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي طالت الفريق بعد ضم 10 أسماء جديدة وهم: الثلاثي الأجنبي التشيلي استيبان بافيز لاعب نادي كولو كولو، وصانع الألعاب البرتغالي انتونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ «توزي» لاعب فريق فيتوريا غيمارتش، وبراندلي كواس لاعب منتخب كوراساو والقادم من فريق هيراكليس الهولندي، و 4 لاعبين مواطنين جدد، هم لاعب خط الوسط حسين عبد الله القادم من العين و مدافع اتحاد كلباء يعقوب البلوشي و لاعب الارتكاز مهند خميس من نادي الفجيرة وهزاع سالم القادم من الوصل.

إضافة إلى 3 لاعبين في سن 19 عاماً سيتم قيدهم في فئة المقيمين، وهم الثنائي البرازيلي جابرييل فالينتيني القادم من فريق جوفينتود و مواطنه غلوبير دوس سانتوس مدافع فريق بوتافوغو والتشادي محمد فوساري القادم من الاتحاد السعودي، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في دوري الرديف السعودي.