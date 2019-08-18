الرمادي: توقيت انطلاقة الموسم صعب على الجميع

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي، أن التوقيت المحدد لانطلاقة الموسم صعب للغاية، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يبدأ فيها اللعب التنافسي في مثل هذا التوقيت قبل أكثر من أسبوع من نهاية شهر أغسطس المعروف بطقسه غير المناسب، وقال إنه يتذكر أن الموسم الماضي بدأ يوم 31 أغسطس وكانت بداية أيضاً مبكرة، في حين زاد الأمر صعوبة هذا الموسم ببداية اللعب يوم 22 أغسطس.

وقال الرمادي، إن الصعوبات من اللعب في هذا التوقيت تنسحب على الجميع وليس على فريق واحد، وتمنى لو كان التوقيت أفضل من ذلك بكثير، حيث يصُعب لأي لاعب مهما كانت جاهزيته إكمال المباراة بشكل طبيعي.

وأوضح الرمادي، أن فريقه يتدرب يومياً لأكثر من ساعتين رغم صعوبة الطقس ودرجة الرطوبة العالية، من أجل التعود أكثر على الطقس في كأس الخليج العربي الذي يبدأ فيه عجمان مشواره الخميس المقبل بمواجهة ضيفه حتا في استاد راشد بن سعيد.

وبدأ عجمان تدريباته لهذه المباراة الأربعاء المقبل، واستمر فيها يومياً على مدار 3 أيام متتالية ثم خضع اللاعبون لراحة قصيرة أمس السبت، على أن يستأنف تدريباته مساء اليوم «الأحد» دون توقف حتى الأربعاء المقبل.

وعبّر أيمن الرمادي عن اطمئنانه لسير الإعداد وفق البرنامج المعد، والذي تم تنفيذه بشكل دقيق منذ نهاية يونيو الماضي، وأوضح أن الانتدابات التي تمت جاءت منطقية على صعيد ملف المحترفين الأجانب، حيث ضم الفريق 3 لاعبين جدد وعلى مستوى اللاعبين المواطنين بضم لاعبين اثنين هما المهاجم محمد إبراهيم والمدافع وحيد إسماعيل، وقال إن الفرصة متاحة لضم لاعب مواطن على الأقل في الفترة المتبقية من الانتقالات، مشيراً إلى أن الوضع مطمئن في الفريق في وجود عناصر مميزة من اللاعبين شاركت مع بعض لعدة مواسم سابقة.

انضمام محمد سعد

انضم الكابتن محمد سعد نجم فريق المقاولين العرب السابق والمدرب المصري الشاب للجهاز الفني لفريق عجمان، وباشر سعد مشواره مع الفريق في الأيام الماضية بعد التعاقد معه خلال المعسكر الذي أقامه عجمان في مصر، وسيعمل سعد ضمن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي والمدرب العام محمد عدلي والمعد البدني مانويل موريرا ومدرب الحراس عمر أحمد.