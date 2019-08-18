الجزيرة يتعاقد مع الصربي كوسانوفيتش من ستاندرلييج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تعاقدت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم رسمياً مع المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش «29 عاما» قادماً من نادي ستاندرلييج البلجيكي بعقد يمتد لموسمين، لينضم لقائمة الفريق الأول اعتباراً من فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2019 ـ 2020.

وسبق للمدافع المولود في مدينة كونوبيليا في مايو 1990 أن لعب لأندية كراكوفيا البولندي، ميشيلين وغوزتيبي البلجيكيين، وأخيراً ستاندر لييج الذي خاض بقميصه 22 مباراة سجل خلالها هدفاً واحداً، كما مثل منتخب الشباب والمنتخب الأول في صربيا، ويتميز بإجادة جميع أدوار الدفاع، إضافة لتميزه في وظيفة لاعب الوسط المدافع.

ويأتي انضمام كوسانوفيتش ضمن سلسلة عقود نجح الجزيرة بتوقيعها مع نخبة من اللاعبين الإماراتيين والأجانب خلال الفترة الماضية وتعزيز صفوف الفريق الأول هذا الصيف بستة لاعبين جدد. وشهدت التعاقدات الجديدة ردة فعل إيجابية للغاية بين مشجعي فخر أبوظبي ومتابعي البطولات الإماراتية. واستهل اللاعبون الجدد تدريباتهم مع فخر أبوظبي ومن ضمنهم لاعب الوسط المخضرم سلطان الغافري، والمهاجم المغربي مراد باتنا، ونجما المنتخب الإماراتي عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن والمهاجم البرازيلي كينو، وذلك تحضيراً لبداية الموسم الجديد.

ووصف عايض مبخوت الهاجري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم والمدير التنفيذي للشركة، التعاقد مع كوسانوفيتش بقوله «ما زال التزامنا قائماً بدعم فريق كرة القدم الأول امتثالاً لتوجيهات القيادة العليا للنادي بالسعي دائماً لتحقيق النجاح داخل وخارج الملعب، وبالارتقاء بالنادي ليشكل وجهة رياضية واقتصادية واجتماعية رائدة في الدولة وفي المنطقة بشكل عام، ويأتي تعاقدنا مع ميلوس كوسانوفيتش امتداداً للمشروع الكروي الطموح الذي يهدف لتعزيز قائمة الفريق الأول للمنافسة على الألقاب والمراكز المتقدمة في كل البطولات التي يشارك فيها في هذا الموسم والمواسم التي تليه».

وأعرب كوسانوفيتش عن سعادته بانضمامه للجزيرة بقوله «أتطلع بحماس كبير لبدء تجربتي الجديدة مع نادي الجزيرة. الجزيرة لديه تاريخ عريق، بالإضافة إلى أنه يتمتع بسمعة مميزة في أوربا بعد أن لعب له عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية والأوربية مثل ميركو فوسينيتش نجم يوفنتوس السابق ومانويل لانزيني صانع ألعاب ويستهام الانجليزي الحالي». وأضاف المدافع الصربي «أشعر بالفخر لأن الجزيرة اختارني، وأتعهد بأن أسخر كل إمكانياتي وخبراتي لأقدم المساهمة المرجوة في إنجاح هذا المشروع، وفي مساعدة الفريق على المنافسة بقوة على البطولات والكؤوس بداية من الموسم المقبل».