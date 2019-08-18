57 %: تقنية «VAR» أفادت دورينا

المصدر: دبي - العوضي النمر

أجمع 57% من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي أجرته «البيان الرياضي» خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، على أن تقنية «VAR» أفادت دورينا بدرجة كبيرة، وقللت من الأخطاء المؤثرة في سير المباريات، كما كان يحدث من قبل، حيث منحت الحكام فرصة تصحيح القرار بعد العودة لتقنية «الفيديو»، فيما يرى 43% عكس ذلك.

وناقش «البيان الرياضي» الموضوع مع قرائه ومتابعيه عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد مفاده «هل أفاد الفار دورينا؟».

تفاصيل الاستطلاع

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 62% من نسبة المصوتين عبر موقع «البيان الإلكتروني»، يرون أن التقنية حققت استفادة كبيرة، في مقابل 38% يرون التأثير سلبي، بينما يرى 55% في «تويتر»، أن التقنية إيجابية، في مقابل 45% يرون خلاف ذلك، فيما يرى 55% من قراء «البيان» عبر «فيسبوك» أن التقنية جيدة وساعدت الحكام كثيراً في اتخاذ القرار الصحيح، في مقابل 45% يرون أن الأخطاء لا تزال قائمة وأن عدداً من الأندية تضرر من جراء تعدد الأخطاء.

وأبدى قراء «البيان» إعجابهم بحرص لجنة الحكام في اتحاد الكرة على حصر السلبيات الناجمة عن التجربة الميدانية والسعي إلى تداركها، وإقامة عدد من ورش العمل التي تعزز من قيمة التجربة وزيادة خبرات الكوادر في التعامل مع التقنية، رغبته في التطور من خلال إعداد وتهيئة الكوادر المناسبة والسعي لتفادي سلبيات الموسم الماضي.

أمر واقع

وفي تعليقه على نتيجة استطلاع «البيان الرياضي» عن تقنية الفار يقول الخبير التحكيمي سالم سعيد، إن: «التقنية الجديدة أصبحت أمراً واقعاً في عالم كرة القدم، سواء رضينا أم أبينا، وجزءاً من أدوات اللعبة بعد أن بدأت الاتحادات القارية في تطبيقها، وكذلك العديد من الاتحادات الأهلية، ومنها الاتحاد الإنجليزي صاحب فكرة اختراع كرة القدم، لذلك فهي أصبحت خارج دائرة التقييم لاستمرارها من عدمه، بعد أن بدأت في تحقيق ميزان العدالة بين الفرق المتنافسة داخل المستطيل الأخضر».

أخطاء ساذجة

ويضيف سالم سعيد: «نعم هناك بعض السلبيات الناجمة عن التطبيق، ولكنها أخطاء ساذجة ناجمة عن قلة خبرة الكوادر التي تدير التقنية، ونقص في التعاون بين حكام الفار وحكم الساحة في المباراة، ومثل هذه الأمور يمكن تداركها بمزيد من التدريب وإعداد الكوادر الجيدة، ولكن بشكل عام اختفت القرارات السلبية، التي كانت تحدث قبل تطبيق تقنية الفار ويكون لها تأثير سلبي على نتائج المباريات وهذا أمر طيب ويعزز من قيمة اللعبة وتحقيق العدالة بين جميع الفرق».

تدارك السلبيات

ويشير سالم سعيد إلى جهود اتحاد الكرة في تدارك سلبيات التطبيق، والتي بدت خلال الموسم الماضي، من خلال تهيئة الكوادر المناسبة وزيادة عدد وساعات التدريب المخصصة لهم، وإقامة ورش عمل متخصصة، وجلبوا خبراء مختصين في تلك التقنية لإلقاء المحاضرات وزيادة ثقافة الحكام، إضافة إلى وجود شخصيات متميزة تملك الخبرة الجيدة في هذا المجال مثل علي الطريفي مدير إدارة الحكام صاحب الخبرة الآسيوية الكبيرة، وستيف بينيت الذي اكتسب خبرة جيدة من خلال الواقع الميداني الموسم الماضي.

تفاؤل بالموسم

ويرى خبير التحكيم الدولي الأسبق سالم سعيد أن تلك الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من قبل لجنة الحكام سيكون لها تأثير إيجابي على تطبيق التقنية خلال الموسم المقبل، وقال سالم سعيد: «إنني متفائل بأن الموسم الجديد سيكون أفضل في التطبيق وتعامل الحكام مع التقنية، من سابقه بعد أن اكتسب الجميع خبرة التعامل مع التقنية الجديدة التي تعتبر من أفضل أدوات دعم الحكام في السنوات الأخيرة».