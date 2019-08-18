بني ياس يختتم الوديات بخماسية في الرديف

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

اختتم بني ياس مبارياته الودية بفوزه على فريق الرديف بالنادي 5-1 في تجربة أخيرة قبل مواجهة ضيفه الشارقة يوم الخميس المقبل، في أولى مباريات الموسم الكروي الجديد بمنافسة كأس الخليج العربي والتي يدخلها «السماوي» بطموح الفوز باللقب.

وحرص المدرب الألماني وينفريد شايفر على خوض تجربة داخلية بين الفريق الأول والرديف، مساء أول من أمس، على ملعبه حقق بها مكاسب عدة خلال 90 دقيقة، أبرزها وقوفه على الجاهزية البدنية للاعبين مع متابعة لاعبي الرديف لاختيار بعض العناصر التي يمكن ضمها للفريق الأول، تنفيذاً لسياسة النادي القائمة على بناء فريق المستقبل والاعتماد على اللاعبين صغار السن.

وتميزت التجربة بالأداء الجيد من الفريقين، وشهدت مواصلة تألق اللاعب الصاعد أحمد شحدة الذي تم ترفيعه للفريق الأول مؤخراً بإحرازه 3 أهداف في شباك الرديف بجانب هدفين لشاهين سرور وحمد رافع، وأحرز للرديف لاعبه ليدو.

بدوره أشاد البلجيكي جيرت مدرب بني ياس تحت 21 سنة، بالتجربة وقال إنها كانت إيجابية ومنحت اللاعبين صغار السن فرصة للاحتكاك القوي واكتساب الخبرة، مع مشاهدة مستوى اللاعبين والدرجة التي وصلوا إليها من الجاهزية.

وأشار جيرت إلى بعض النواحي الفنية في أداء لاعبيه، مبيناً أنهم ارتكبوا عدداً من الأخطاء التي نتجت عنها الأهداف الخمسة، وأضاف: «نواصل العمل وتصحيح الأخطاء الدفاعية وتطوير مستوى اللاعبين في كل خطوط اللعب حتى نكون في مستوى أفضل، خاصة أن عدد من اللاعبين صغار السن يشاركون مع الفريق الأول في هذا الموسم، وهو أمر أعتبره إيجابياً جداً للتطور والتقدم».