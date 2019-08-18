«الأبيض» يلاقي الدومينيكان وسيريلانكا في البحرين

المصدر: دبي - العوضي النمر

يبدأ المنتخب الأول لكرة القدم معسكره في البحرين 25 الجاري، وتجرى حالياً مشاورات للعب مباراتين وديتين مع منتخبي الدومينيكان وسيريلانكا يومي 30 و31 الجاري خلال فترة المعسكر، ويعلن مارفيك مدرب المنتخب قائمة المعسكر «الخليجي» وفق مستويات اللاعبين في معسكر النمسا، وعلى ضوء زياراته لمعسكرات الأندية، وستضم ما بين 23 إلى 26 لاعباً.

ويعود المنتخب إلى الدولة في الأول من سبتمبر، ثم يغادر إلى ماليزيا 4 سبتمبر للانتظام في معسكر أخير يضع خلاله المدرب اللمسات الفنية الأخيرة قبل المباريات الرسمية.

ويستعد «الأبيض» للقاء منتخب ماليزيا، 10 سبتمبر المقبل، في كوالالمبور، في أولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ومن المنتظر عقد اجتماع بين عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والهولندي مارفيك مدرب المنتخب نهاية الأسبوع الجاري، عقب عودة المدرب من إجازته، ويتضمن الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على قائمة «الأبيض» والأمور المتعلقة بالمعسكر كافة، ويقوم مارفيك بمتابعة مباريات الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، التي تنطلق 22 الجاري، وكان المدرب والجهاز المعاون قاموا بزيارات إلى معسكرات عدد من الأندية، للوقوف على مستويات اللاعبين.