حمدان .. أصغر «وصلاوي» يتوشح بالشعار الجديد

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

حصل الطفل حمدان عبدالله المشجع الوصلاوي الصغير، على أول وشاح لفريق الوصل للموسم الجديد، ويعتبر حمدان عبدالله أصغر المشجعين الذين نالوا الوشاح الجديد.

وأعرب الطفل حمدان عن بالغ سعادته أن يكون هو أول من يحصل على الوشاح، وقال في مقطع فيديو نشره نادي الوصل عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن أجمل مباراة بالنسبة له هي مباراة «الديربي» أمام النصر، مشيراً إلى أن البرازيلي فابيو ليما يعتبر لاعبه المفضل آملاً أن يحقق الفريق أفضل النتائج في الموسم الجديد.

وعبر «الوصلاوي» الصغير عن مشاعره النبيلة تجاه ناديه وهو يجلس على مقاعد الجماهير في ملعب النادي بزعبيل، وختم حديثه قائلاً: «المجد للإمبراطور». ويفتتح الوصل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة عربية أمام الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل على ملعبه في زعبيل ضمن مرحلة الذهاب في دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، فيما يواجه حتا 26 الجاري في كأس الخليج العربي.