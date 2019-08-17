برج خليفة يتزين بشعار رابطة المحترفين الإماراتية

المصدر: وام

شهد برج خليفة مساء أمس عرضاً مميزاً لشعار رابطة المحترفين الإماراتية ومسابقاتها وكذلك شعارات الأندية المحترفة الـ14. جاء ذلك عقب حفل إطلاق الرابطة لهويتها الجديدة في فندق أرماني بإمارة دبي.

وحضر الحفل المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية وطلال آل الشيخ مدير بطولة الأندية العربية وشين مانجيل مدير إدارة المسابقات وفعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي رؤساء شركات كرة القدم بالأندية المحترفة وممثلو المجالس الرياضية ولاعبو ومدربو الأندية المحترفة اللاعبون القدامى والإعلاميون وضيوف الرابطة من مختلف الجهات.

وافتتح الحفل بعرض فيديو يتضمن أبرز اللقطات من الموسم الماضي تلته كلمة عبدالله ناصر الجنيبي موضحا أن الهوية الجديدة تتماشى مع التطور الفني والتكنولوجي العصري الذي تشهده دولة الإمارات الرائدة دائما في التميز والإبداع .