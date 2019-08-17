سلطان الرميثي: حريصون على دعم الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال تفقده إعداد فريق الكرة بنادي الظفرة أول من أمس بملعبه في أبوظبي، دعم نادي الظفرة في الموسم الجديد، لافتاً عبر كلمته للاعبين إلى الحرص على دعم النادي، والفريق الذي يتأهب للمشاركة في البطولات المحلية المختلفة بطموحات عالية، متمنياً التوفيق للفريق في مشواره المقبل.

وكان في استقبال سلطان الرميثي في التدريب، كل من خليفة مطر الطنيجي رئيس شركة كرة القدم، وخميس المنصوري نائب رئيس الشركة، وخميس المزروعي المدير التنفيذي للنادي بجانب أعضاء الجهاز الفني واللاعبين الذين رحبوا بالزيارة التي أحدثت ردود فعل إيجابية داخل الفريق.

ووجه خليفة الطنيجي، الشكر إلى سلطان خلفان الرميثي على الزيارة واهتمامه بمتابعة إعداد الفريق، والتي جاءت دعماً للإدارة الجديدة للنادي التي تولت المهمة مؤخراً، وشكر الطنيجي الإدارة السابقة على العمل الذي قدمته وقال: الشكر يمتد لكل الإدارات السابقة ولجميع من خدم نادي الظفرة، وأشار الطنيجي إلى أنهم سيعملون على الارتقاء بالنادي وتقدمه وتكملة النجاحات السابقة وتطوير منظومة العمل إدارياً.

موسم متميز

ووجه خالد السناني قائد الفريق ونيابة عن زملائه اللاعبين، الشكر إلى سلطان خلفان الرميثي على الدعم والاهتمام، ذاكراً أن الإعداد تواصل في الفترة الماضية بشكل جيد، عكس رغبة اللاعبين في تقديم موسم متميز يرضي تطلعات وطموح الجماهير في منطقة الظفرة.