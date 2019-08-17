تدريبات خاصة لـ«عموري» وعامر في الجزيرة

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

دشن فريق الجزيرة الأول تدريبه الأول أول من أمس في ملعبه الفرعي بقصر الإمارات عقب عودة بعثة الفريق من المعسكر الإعدادي في هولندا، وحصول اللاعبين على إجازة عيد الأضحى المبارك. وحرص مدرب الفريق الهولندي يورغن استريبل على غلق التدريبات أمام الإعلام بهدف وضع الملامح الأساسية لفترة الاستعداد في الفترة الحالية بحضور جميع أعضاء الفريق والنجوم المنضمين حديثاً للفريق، وهم ثنائي المنتخب الوطني عمر عبدالرحمن «عموري»، وعامر عبدالرحمن، والمغربي مراد باتنا، وحرص المدرب استريبل على عقد جلسة خاصة مع النجمين «عموري»، وعامر عبدالرحمن، والذين لم يلتحقا بالمعسكر الخارجي للفريق، ومن المقرر أن يخضعا لتدريبات خاصة. ويستعد الجزيرة لمواجهة خورفكان في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي على استاد محمد بن زايد.

حضر التجمع الأول محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، وقال السويدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: سعدت بحضور المران الأول للفريق بعد العودة من المعسكر مع تمنياتي بالتوفيق.

حسم

وتعمل اللجنة الفنية بنادي الجزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة على حسم ضم لاعبين أجنبيين إلى صفوف الفريق على أن يكون في مركز الوسط والدفاع، وأعلن النادي رسمياً عن ضم البرازيلي كينو قادماً من بيراميدز المصري، ومراد باتنا، وسلطان الغافري قادمين من الوحدة.

وينتظر «فخر أبوظبي» تحديات كبيرة بعد الصفقات المدوية التي أبرمها في الميركاتو الحالي، وتتطلع الجماهير الجزراوية إلى إنجازات على الصعيد الآسيوي، والبطولة العربية للأندية الأبطال، والدوري المحلي في ظل هذا الزخم من النجوم.