العنبري: إعداد بديل في كل مركز أهم مكاسب الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، تحقيق مكاسب عدة من لقاء فريق الفجيرة، الذي انتهى للشارقة بثنائية إيغور، من خلال الدفع بتشكيلتين على مدار الشوطين بجانب الحضور الجماهيري المميز الذي يعد مؤشراً جيداً للمساندة المتوقعة في الموسم الجديد، وقال: الانطباع الجيد أيضاً هو إعداد بديل في كل مركز فالموسم طويل لنا، وكنا نتمنى أداء مباراة ودية أخرى لكن ضيق الوقت حرمنا من ذلك، وستكون مباريات كأس الخليج العربي فرصة لمنح مزيد من الفرص للاعبين. وأضاف: مباراة الفجيرة جيدة رغم تأثير الجو على الفريقين، وكانت لنا الأفضلية في الشوط الثاني

وأضاف: نسعى للظهور بشكل جيد في الكأس مع مواصلة سياسة منح الفرص للاعبين.