معنويات عالية في تدريبات الوصل استعداداً للهلال

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، تحضيراته اليوم على ملعبه استعداداً لمواجهة ضيفه الهلال السوداني، الثلاثاء المقبل في مباراة الذهاب بدور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، وتسود معنويات عالية تدريبات الفريق تطلعاً إلى تحقيق مشاركة قوية في النسخة الحالية من البطولة بعد وصول الفريق إلى دور الـ16 في النسخة الماضية التي كانت تحمل اسم «كأس زايد للأندية الأبطال»، وتسعى الوجوه الجديدة في الفريق لإثبات وجودها، وتثبيت أقدامها في التشكيلة الرئيسية للفريق.

عودة

وكانت بعثة الوصل عادت أول من أمس من معسكر الإعداد الخارجي في النمسا، ومنح الجهاز الفني بقيادة المدرب لورينت الروماني ريجيكامب اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة للاعبين بعد العودة من المعسكر، والذي استمر 3 أسابيع خاض خلاله الفريق 6 تجارب في النمسا وخرج بمكاسب فنية عدة، واختتمه بالفوز على سبورت بلاتز هوكفليزن النمساوي 10 ـ 3 فيما تعادل أمام لانيا سبور التركي 2 ـ 2، وفاز على يو إس كيه إنيف النمساوي 2 ـ 0، وأبولون لاريسا اليوناني 4 - 2، وخسر أمام فريق أودينيزي الإيطالي 0 ـ 1، وكايسري سبور التركي 1 - 3.

مشوار

ويدشن الوصل مشواره في الموسم الجديد بالمواجهة العربية أمام الهلال السوداني، واستقبل وفد من شركة نادي الوصل لكرة القدم، صباح أمس بعثة الفريق الهلال، وحرصت الشركة على توفير كافة وسائل الراحة للفريق الضيف.

لقاء

ويستهل «الإمبراطور» مشواره المحلي بلقاء حتا يوم 26 الجاري ضمن مسابقة كأس الخليج العربي، ويأمل الوصل في تحقيق نتائج أفضل خاصة بعد التغييرات الكبيرة على مستوى تشكيلة الفريق والتي شهدت الاستغناء عن مجموعة من اللاعبين والتعاقد مع أسماء جديدة وهم: حبوش صالح، من نادي بني ياس، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وحميد سالمين من الظفرة، وعبد الرحمن أحمد المهيري من عجمان، والبرازيلي ويلتون سواريز، ومواطنه لوكس جالفو، والإكوادوري فيرناندو غايبور، وعدد من المقيمين منهم الغاني بشير الحسن، والبرازيلي ناتان فيليبي، والأرجنتيني خواكينن بيريز. كما جدد النادي الثقة بمجموعة من اللاعبين أبرزهم الحارس حميد عبدالله لمدة سنة، حمد البلوشي لمدة 3 سنوات، وشملت قائمة الراحلين عن صفوف الفريق كلاً من: عبدالله صالح وراشد الهاجري وحسن محمد وأحمد عيسى وحميد عباس وخليل خميس.