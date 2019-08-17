«هنا يبدأ التحدي» هوية رابطة المحترفين

المصدر: دبي - العوضي النمر

تزين برج خليفة، أمس، بالشعارات الجديدة لدوري الخليج العربي لكرة القدم وكأسي الخليج العربي والسوبر، بجانب شعار رابطة المحترفين، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الرابطة في فندق أرماني وتم خلالها الكشف عن هوية الرابطة الجديدة من خلال إطلاق شعار «هنا يبدأ التحدي»، تزامناً مع اقتراب انطلاقة الموسم 12 للمحترفين لتواكب طموح المستقبل وتغيير مسمى لجنة المحترفين إلى رابطة المحترفين والذي اعتمدته الهيئة العامة للرياضة، والشعار الجديد عبارة عن كرة قدم يجمع بين ديناميكية المستقبل بألوانه البراقة وتصميم الكرة ثلاثية الأبعاد وعراقة التاريخ ممثلة بالنجمة الثمانية التى تشكل مكوناً أساسياً للنقوش الإسلامية وتضمن الحفل شعارات جديدة لدوري وكأسي الخليج العربي والسوبر

وجاء إطلاق الشعارات بشكل غير تقليدي، حيث تم الكشف عنها من خلال أشعة الليزر على برج خليفة، والذي تلوّن أيضاً بشعارات الأندية المشاركة في مختلف مسابقات رابطة المحترفين.

حضر الاحتفال مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، وممثلون عن الاتحاد الآسيوي والأندية المحلية المشاركة في دوري المحترفين.

وهنأ المهندس مروان بن غليطة رابطة المحترفين بإطلاق هويتها الجديدة التي تعني التحدي وخطوة مهمة نحو المستقبل بعد أن اكتسبت خبرات كبيرة طوال السنوات الماضية، وتمنى التوفيق لجميع الأندية في الموسم الجديد وفي ظل استعدادات جيدة لفرقها تشير إلى أن الجميع على موعد مع موسم استثنائي.

وأكد عبدالله ناصر الجنيبي في كلمته بالاحتفال أن تركيز الرابطة لا ينصبّ على الشكل بل المضمون مع قرب انطلاقة النسخة الاحترافية الثانية عشرة مع خلال تقديم مبادرات جديدة تهتم بيوم المباراة بالتعاون مع الأندية المشاركة في الدوري، كما سيتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الشركات الراعية لتقديم أفكار غير تقليدية لجذب الجماهير للحضور إلى المدرجات لتكتمل عوامل النجاح لمختلف المسابقات مع تقديم العديد من الجوائز الترويجية التي تشجع الجماهير علي متابعة المباريات من الاستادات المختلفة.