دعم الجماهير سلاح «السماوي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

وجه الألماني وينفريد شايفر مدرب فريق الكرة بنادي بني ياس رسالة إلى جماهير «السماوي» مطالباً بدعمهم للفريق في الموسم الجديد من أجل تحقيق الطموحات، واعتبر أن دعم الجماهير سيكون سلاح الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد، من خلال الحضور إلى المدرجات وتحفيز اللاعبين في المباريات على العطاء حتى آخر دقيقة في الملعب وقال: أثق تماماً في فريقي الذي يضم عناصر شابة صغيرة السن تمتلك الموهبة والمقدرة على العطاء، ونحن نبني فريقاً جديداً، ونحتاج إلى الدعم القوي وأنتظره من جماهير «السماوي».

ووعد شايفر بتقديم موسم جيد متحدثاً بشفافية، ومشيراً إلى أن فريقه يحتاج إلى المزيد من العمل في المرحلة المقبلة حتى يكون في كامل الجاهزية، واعترف أن مستوى الفريق لم يكن جيداً في المواجهة الودية أمام حتا والتي انتهت من دون أهداف، وقال: خسرنا العديد من الكرات في منطقة الوسط، وكان هنالك تأخير في عملية التمرير إلى خط المقدمة، الشيء الذي أثر على أداء الفريق وغياب الأهداف، لكن على المهاجمين التحرك بإيجابية، وتقديم حلول أكثر وخيارات أفضل أمام لاعبي الوسط من أجل استقبال التمريرات.