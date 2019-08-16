24 لاعباً في بعثة ناشئي العين إلى مقدونيا

المصدر: العين - البيان الرياضي

غادرت أمس بعثة فريق ناشئي العين لكرة القدم، تحت 17 سنة إلى مقدونيا، للانتظام في معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد وتضم البعثة 24 لاعباً هم محمد العيسائي، يوسف النعيمي، شهاب محمد، سلطان الكيومي، محمد جاسم، عيسى الكعبي، سهيل الشامسي، سيف المازمي، علي الجابري، غانم المعمري، سيف الكلباني، حامد البلوشي، محمد الكثيري، عبدالله الكعبي، ناصر الريامي، هادي الأحبابي، زايد الشمري، محمد الجابري، حارب خليفة الكعبي، وكل من ميرغني جعفر «السودان»، سالم الكلباني، حمد النعيمي «عمان»، وفارس أبوناموس وعبادة الحمايدة «الاردن».

وشدد عبدالله علي المشرف العام على أكاديمية العين، أهمية الالتزام بالبرامج الموضوعة ع، مؤكداً أن الجميع يدركون مسؤوليتهم سعياً للخروج بالمكاسب المرجوة.