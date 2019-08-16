عجمان.. كامل العدد بعد العيد

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان أول من أمس تدريباته بعد إجازة 3 أيام منحها الجهاز الفني للاعبين لقضاء عطلة العيد مع أسرهم.

وأشرف على التدريب محمد عدلي المدرب العام، فيما لحق المدير الفني أيمن الرمادي بالتدريب الثاني بعد العيد مساء أمس، وتقرر استمرار التدريبات يومياً استعداداً لكأس الخليج العربي الذي يبدأ بلقاء حتا 22 الجاري، وشارك في التدريب الأول جميع اللاعبين بمن فيهم المحترفون الأجانب الأربعة البرازيلي فاندر فييرا والنيجيري جودوين مينشا والغاني وليام أوسو والمالي تونغو دومبيا. خطة

وأكد محمد عدلي جاهزية «المحترفين» الأربعة للقاء حتا وقال :استعدادات الفريق سارت بشكل جيد وحسب الخطة التي وضعها المدير الفني، وخاض الفريق تدريبات ومباريات ودية على مدار 40 يوماً عبر 3 مراحل، وإعداد الفريق مطمئن ومميز خاصة مع اكتمال صفقات المحترفين الجدد مبكراً وفقاً للخارطة التي وضعها الجهاز الفني مما انعكس إيجاباً على المعسكر الخارجي الذي ضم جميع اللاعبين في ألمانيا وتم التركيز فيه على الجانب البدني مع خوض تجربة قوية أمام فريق الظفرة، ثم انتقل الفريق لمعسكر مصر وخاض فيه عجمان 4 مباريات كانت مؤشراً جيداً للجهاز الفني لقياس جاهزية اللاعبين.